Fueron declaradas de Interés Legislativo jornadas de Derecho Civil

La Legislatura de la Provincia declaró de Interés Legislativo las 1. Jornadas Conjuntas en Derecho Civil, organizadas con motivo de cumplirse diez años de la reforma del Código Civil de la Nación, que se desarrollan en el Colegio de Abogados y Procuradores de Jujuy con la participación de destacados profesionales de la provincia y del país, constituyéndose en un valioso foro de debate y reflexión para toda la comunidad jurídica.

Estas jornadas organizadas en forma conjunta entre el Poder Judicial de la provincia de Jujuy, el Colegio de Magistrados y Funcionarios y el Colegio de Abogados y Procuradores de la provincia se realizan bajo el lema A una década de la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación.

La entrega del reconocimiento legislativo fue realizada por los diputados Gisel Bravo y Adriano Morone al presidente del Colegio de Abogados Ramiro Tizón.

Luego del acto protocolar la diputada Gisel Bravo se refirió a la importancia de estas jornadas es fundamental para los abogados, y para quienes ejercen la justicia desde el Poder Judicial que tengamos permanente capacitación, y que recibir a importantes doctrinarios del derecho en la provincia merece ser destacado y reconocido. Asimismo, Bravo agradeció la gran labor de los que trabajaron en la organización de estas jornadas para que se sigan realizando y podamos seguir creciendo todos los abogados de la provincia.

Bravo consideró que tras 10 años de vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, y con las conclusiones de estas jornadas podamos hacer un balance y evaluaciones, de lo positivo como lo no tan positivo, poder tomar nota y pensar en algunas cosas que se pueden trabajar en, a lo mejor una posible modificación. Aprovechó la oportunidad para destacar la presencia de académicos de gran importancia de nuestra provincia que también van a poder exponer en estas jornadas, y es esencial poder contar con estos espacios para que puedan compartir todo su conocimiento.

Por su parte el presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de la provincia Ramiro Tizón, expresó su orgullo y satisfacción que el Poder Legislativo exprese su apoyo por la trascendencia de un evento académico y científico en el campo del derecho civil, y precisó que con la presencia de profesionales va a resultar un trabajo fructífero, un intercambio necesario y enriquecedor.

Tizón dio más detalles de los cambios que aportó la reforma del código, trajo cambios muy interesantes en las relaciones familiares, de consumo, a las relaciones contractuales, entre otros.

Y anticipó que estas conclusiones seguramente serán publicadas son jornadas que tienen influencia en otros ámbitos y sectores de la vida académica del país, así que es muy importante poder publicarlas y que queden plasmadas ahí, finalizó diciendo.

También estuvieron presentes los jueces de la Suprema Corte de la Provincia Sergio Jenefes y Mariano Miranda, el presidente del Colegio de Abogados Ramiro Tizón, el presidente del Colegio de Magistrados Alejandro Domínguez, el secretario de Justicia Javier Gronda, y funcionarios del Poder Judicial.