Implementan operativo especial de transporte por el “Cultural Fest”

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, informó a la comunidad que, con motivo de la realización del evento “Cultural Fest” este viernes 5 de septiembre en la Ciudad Cultural, se implementará un operativo especial de transporte para facilitar el acceso y la circulación en la zona.

Desde las 18:00 horas y hasta la finalización del servicio, las líneas de transporte urbano de pasajeros modificarán sus recorridos para llegar hasta el lugar del evento, donde se ubicarán paradas debidamente identificadas para cada línea.

El recorrido afectado comprenderá los siguientes sectores: Comandante Pérez, Ruta Nacional N° 9, Airampo, Avenida Santibáñez, Avenida Bolivia y Avenida de los Estudiantes, retomando luego el trayecto habitual. Las paradas estarán dispuestas sobre Avenida de los Estudiantes, en sentido hacia Avenida Bolivia.

Asimismo, se estableció que el servicio de transporte alternativo de pasajeros (taxis) tendrá su parada fija sobre Avenida de los Estudiantes y Juntos en Jujuy, para brindar una opción complementaria a los asistentes.

Con el fin de garantizar orden y seguridad vial, se solicita a la ciudadanía respetar la señalización y las indicaciones del personal de tránsito durante el desarrollo del evento.