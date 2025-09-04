Primer taller preparatorio del Rally LATAM 2025 de Innovación Tecnológica

El Punto Digital “Faro del Saber” del barrio Punta Diamante fue sede del primer taller del ciclo de formación del Rally Latinoamericano de Innovación 2025 que es organizado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy con el acompañamiento del municipio capitalino, y cuyo objetivo es promover la innovación y la creatividad para el desarrollo de soluciones entre jóvenes estudiantes.

El primer encuentro, desarrollado en el Faro del Saber, de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, forma parte del denominado “Pre Rally de Innovación” que se desarrollará durante septiembre, y en el cual se brindará asesoramiento y se capacitará a los jóvenes estudiantes de la provincia que participarán del Rally Latinoamericano 2025 previsto para octubre próximo. El primer taller, que registró unos 130 inscriptos, abordó la temática de la “Inteligencia Artificial y Agilidad”, y estuvo encabezado por el licenciado Sebastián Luna, CEO de UMANA, una startup desarrollada para brindar soluciones en el área salud.

Dada la relevancia del taller, la directora General de Desarrollo, Jimena Jurado, recordó que la Municipalidad de San Salvador de Jujuy viene trabajando junto a la Facultad de Ingeniería en la promoción de actividades vinculadas a la innovación y la tecnología. “Este es ya el cuarto año que trabajamos con ellos, y en este año se tomó la iniciativa de hacerlo acá en el Faro del Saber, y la verdad que estamos muy contentos por eso”, comentó. A la vez, precisó que tras el primer taller se prevén otras tres jornadas a desarrollarse todos los miércoles de septiembre en el Faro del Saber y en el Club de Emprendedores, que serán preparatorias para el Rally Internacional que se realizará en octubre.

Al aludir al acompañamiento brindado por el municipio para el desarrollo de actividades vinculadas a la tecnología y la innovación, mencionó que, “está bueno poder trabajar con las universidades porque realmente ahí se empiezan a liderar equipos y a formar equipos que el día de mañana pueden ser grandes innovadores y también emprendedores”.

Con igual criterio, el director de Gobernanza Digital, Fernando Baca, agradeció a los organizadores del evento y responsables de la Facultad de Ingeniería por elegir el espacio municipal del Faro del Saber para desarrollar los primeros talleres. “Estamos muy contentos con la cantidad de chicos que están activos”, dijo, para luego remarcar que, “a todos los que somos tecnológicos nos encanta escuchar tecnología y nueva innovación, y que lo están mostrando ahora los chicos”.

A la vez, puso de relieve que desde el municipio se puso especial énfasis en el desarrollo de talleres destinados a distintos sectores de la población interesados en la tecnología. A modo de ejemplo, mencionó que desde el área a su cargo se definieron encuentros sobre robótica, impresión 3-D, diseño gráfico, y marketing digital.

Por su parte, la ingeniera Analía Toconas, coordinadora general del Rally, reseñó que desde hace varios años la Facultad de Ingeniería es sede del Rally que en 2025 cumple 8 años. Al brindar precisiones sobre el ciclo previsto para el mes de septiembre, detalló que, durante los talleres, “enseñamos todo lo que es la parte de modelo de negocio, la parte de comunicación, y diferentes estrategias de competencia y del trabajo en equipo para que ellos se presenten ante una competencia internacional”.

Asimismo, anticipó que en la competencia de octubre los representantes de la provincia competirán con delegaciones de otros países mediante la presentación de “propuestas de solución”. “Esta propuesta de solución consiste en hacer un video speech comunicando la solución y también resolver un desafío que es internacional y que viene impuesto por la organización del rally”, especificó.

De cara a los próximos encuentros, señaló que, “la idea es preparar y formar a los competidores para esa instancia internacional”, tras lo cual confirmó que la instancia internacional se realizará el 10 y 11 de octubre.

Nota audiovisual: https://youtu.be/fYxkdK7PNKc