El intendente “Chuli” Jorge compartió el tradicional almuerzo de agasajo a las candidatas a Representante Capital

En un clima de emoción y camaradería, el intendente municipal, Raúl “Chuli” Jorge, compartió un cálido almuerzo con las 59 jóvenes que participarán en la Representante Capital, en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2025. La tradicional elección se realizará el próximo 14 de septiembre, desde las 21 horas, en Ciudad Cultural.

La reunión tuvo lugar en la Peña “El Encuentro” y reunió a las candidatas junto al jefe comunal, funcionarios municipales y equipo de organización. Durante la jornada, el intendente, acompañado por autoridades del Concejo Deliberante y del Ejecutivo Municipal, entregó a cada participante una medalla con la flor de la FNE, y destacó la importancia de este momento en la vida de cada una de ellas “donde fortalecen valores como la amistad, el respeto, el trabajo en equipo y el compromiso con la comunidad”.

“Este es un momento especial, porque hoy nos encontramos con las 59 representantes que han venido trabajando desde hace más de un mes, preparándose con dedicación, con entusiasmo y con responsabilidad Este almuerzo nos permite mostrar el enorme trabajo que se viene haciendo desde hace más de un mes junto a Kitty Conde, su equipo y todas las secretarías del municipio para consolidar un espectáculo de primer nivel”, expresó Jorge .

El intendente agregó, “lo que más nos enorgullece es que más allá de quién resulte electa, todas se llevan algo que no se olvida: la experiencia de compartir, de aprender, de hacer nuevas amistades, de crecer como personas. Esta fiesta siempre fue, y debe seguir siendo, una celebración de la juventud. Por eso, el 14 de septiembre, a partir de las 21 horas, vamos a vivir una velada fantástica, que queremos que sea puntual, ordenada, emocionante, y que llegue a toda la provincia, al país y al mundo a través de la televisión, las plataformas digitales y las redes. Queremos que se vea lo que Jujuy es capaz de hacer, con esfuerzo, con trabajo en equipo y con un profundo amor por nuestras tradiciones”.

Por su parte, la coordinadora de Eventos y Espectáculos, Cristina “Kitty” Conde, detalló el intenso trabajo previo que se viene desarrollando con cada representante, “desde el momento en que fueron elegidas, hemos acompañado a las 59 representantes en distintas actividades, talleres y encuentros que buscaban no solo prepararlas para la elección, sino también brindarles herramientas, reforzar valores y mostrar los talentos que cada una posee. En este tiempo hemos descubierto un grupo extraordinario, lleno de jóvenes con una energía maravillosa: deportistas de alto rendimiento, músicas, cantantes, maquilladoras, artistas en porcelana, bailarinas folklóricas, violinistas, instructoras de karate, chicas que practican levantamiento de pesas. Cada una tiene algo que la hace única, y nuestro objetivo es que todas puedan brillar, no solo en el escenario, sino en su vida cotidiana”.

Conde remarcó además la importancia del compañerismo y la unión que se generó entre las candidatas, “más allá de la competencia, esto es una experiencia de vida. Las chicas se hicieron amigas, aprendieron unas de otras, compartieron sueños y también se apoyaron. Hoy, en este almuerzo, celebramos eso: los talentos, los valores, la confraternización. Les entregamos las entradas que repartirán a quienes ellas quieran, hicimos sorteos, reconocimos a quienes se destacaron en distintas disciplinas, y vivimos un momento muy emocionante con la entrega de medallas. Ahora estamos en la etapa final, trabajando junto a un gran equipo de producción —profesor Manuel Martín, Jujuy Model, maquilladores, producción técnica— para garantizar un espectáculo impecable, dinámico, con sorpresas, tecnología de última generación, música y baile en vivo, inteligencia artificial y un gran despliegue para que la gente, esté donde esté, pueda vivir la elección como si estuviera en el lugar”. Queremos que sea una noche inolvidable para toda la provincia, para el país y para el mundo, porque este evento nos representa a todos”.

El almuerzo comenzó con una recepción cálida a las candidatas, quienes fueron invitadas a regresar con sus familias a la Peña “El Encuentro” en otra oportunidad. Además de las 59 candidatas, participaron también representantes de las escuelas con modalidad especial, compartiendo junto a ellas esta jornada de encuentro y celebración.

Durante el evento se entregaron los tickets para la elección y se reconocieron los talentos más destacados de la agenda previa, en disciplinas como maquillaje, pasarela, artes marciales, danzas, música, canto, porcelana fría y otras. El premio al Mejor Talento 2025 fue para Altiana Aizama, del Bachillerato 24 de Lozano, quien recibió un voucher de compra de indumentaria.

El encuentro concluyó con la entrega de medallas, obsequios y una fotografía grupal junto al intendente, quien también entregó sorpresas especiales a las representantes, dejando plasmado el recuerdo de una jornada llena de emociones, compañerismo y entusiasmo juvenil.

Acompañaron al intendente Raúl Jorge, el concejal Gastón Millón; la procuradora municipal Paula Alcoba; el procurador adjunto Miguel Mallagray; el secretario de Cultura y Turismo, Luciano Córdoba; la subsecretaria de Desarrollo Humano, Daniela Amerise; y el subsecretario de Gobierno, Hernán Rosa Larrieu.