La Policía de Jujuy inicia las actividades para conmemorar 181 años al servicio de la comunidad

La institución policial celebra un nuevo aniversario e invitó a los jujeños a participar de la conmemoración festiva. Este miércoles comienza la Expo Policial, que se extenderá hasta el viernes.

La Policía de la Provincia de Jujuy inicia actividades para conmemorar 181 años al servicio de la comunidad, y el jefe de la institución, comisario general Joaquín Carrillo, detalló los eventos programados.

Entre las actividad se destaca la Expo Policial, cuyo acto de apertura será este miércoles 22 de julio a las 9 de la mañana, y a partir de las 10 permanecerá abierta al público, hasta el viernes 24 de julio. En su última jornada tendrá un enfoque inclusivo para todas las personas.

Además, Carrillo indicó que se inaugurará un Museo Policial en la sede de la Central de Policía, que estará accesible al público y a instituciones educativas. El acto de puesta en funcionamiento se concretará el próximo 24 a las 10 horas.

El jefe de la Policía también adelantó que se realizará un campeonato de tiro el sábado 25 de julio en Palpalá a las 9 horas; y el domingo 26, a horas 8 en instalaciones del RIM20, tendrá lugar el inicio de la tradicional maratón policial, abierta a profesionales y amateurs.

Carrillo, además, indicó que el martes 28 de julio habrá un concierto de la banda policial Tacita de Plata en el Teatro Mitre con dos presentaciones: la primera a las 19.30 y la segunda a las 21.30 aproximadamente. Por otra parte, se celebrará una misa en honor a los caídos en el deber el 30 de julio a las 8:30 horas en la Basílica San Francisco.

Asimismo, señaló que el acto central por un nuevo aniversario de la institución se llevará a cabo el 1 de agosto en la Ciudad Cultural, a las 9 de la mañana.

Por último, el jefe de la Policía puso de relieve que la fuerza de seguridad sostiene el objetivo, a través de actividades de esta naturaleza, de fortalecer sus vínculos con la sociedad y mostrar su compromiso con la comunidad.