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Gestión participativa en territorio. Catua: «Hacienda Haciendo. El Camino Continúa»

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Catua: Hacienda Haciendo. El Camino Continúa

El ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo, fue recibido por la comisionada Vanesa Soriano y su equipo de trabajo.

En el marco de un nuevo recorrido por la Puna jujeña, el ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo, arribó a la localidad de Catua, en el departamento Susques, donde fue recibido por la comisionada Vanesa Soriano y su equipo de trabajo.

La visita coincidió con las celebraciones patronales del pueblo, ocasión en la que el ministro participó de actividades comunitarias y recorrió distintos espacios vecinales, con especial énfasis en las áreas dedicadas a los artesanos locales.

Durante la jornada, se entregaron elementos recreativos para las escuelas y se visitó los avances de distintas obras, además de escuchar propuestas orientadas al progreso de la comunidad.

Estas acciones reflejan el compromiso del Gobierno de Jujuy de trabajar junto a cada localidad para impulsar el desarrollo en todos los rincones de la provincia, fortalecer proyectos productivos y preservar el patrimonio cultural que identifica a la región.

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