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Protección de derechos. Línea 102, disponible las 24 horas para la protección de niñas, niños y adolescentes

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Línea 102, disponible las 24 horas para la protección de niñas, niños y adolescentes

Disponible las 24 horas, la Línea 102 ofrece escucha, orientación y articulación con los organismos competentes para la protección de derechos.

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, informa a la comunidad que la Línea 102 es el único servicio telefónico actualmente habilitado para la escucha, orientación y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en la provincia.

Gratuita, confidencial y disponible las 24 horas, los 365 días del año, la Línea 102 brinda un espacio de escucha y acompañamiento para que niñas, niños y adolescentes puedan expresar sus inquietudes, solicitar ayuda o comunicar situaciones que afecten sus derechos. Asimismo, el servicio está destinado a familias, personas referentes y cualquier integrante de la comunidad que necesite orientación o desee informar sobre situaciones de vulneración.

La atención es brindada por un equipo de profesionales especializados que ofrece contención, asesoramiento e intervención, articulando con los organismos competentes para asegurar una respuesta oportuna y el acceso al Sistema de Protección Integral de Derechos.

Desde la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia invitan a la comunidad a conocer, utilizar y difundir este servicio, destacando que la protección integral de niñas, niños y adolescentes requiere del compromiso de toda la sociedad.

Ante cualquier consulta, situación de vulneración de derechos o necesidad de orientación, la Línea 102 constituye el único servicio telefónico habilitado para brindar atención especializada de manera gratuita, confidencial y permanente.

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