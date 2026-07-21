Iniciarán las inscripciones para el segundo ciclo de cursos en el Centro de Formación Profesional Municipal Nº1

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informa que, a partir del lunes 27 de julio, se abrirán las inscripciones para la segunda cohorte del ciclo lectivo 2026 del Centro de Formación Profesional Municipal Nº 1, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano.

Las inscripciones se realizarán en la Escuela Municipal Nº 1 “Marina Vilte”, ubicada en la intersección de las calles Monterrico y La Ciénaga, Sector B6 de Alto Comedero, donde los interesados podrán acceder a propuestas de formación y capacitación con rápida salida laboral.

En esta segunda etapa se dictarán los cursos de formación profesional en las especialidades de Cocinero y Montador Electricista Domiciliario. Además, se ofrecerán capacitaciones laborales en Introducción al Corte y Confección, Electricidad, Eventos Gastronómicos, Introducción a la Cocina Regional y Administración de Redes Sociales y Marketing Online.

Para completar la inscripción, los aspirantes deberán presentar, sin excepción, la siguiente documentación: fotocopia del DNI, constancia de CUIL, certificado de buena salud o carnet sanitario, fotocopia autenticada del título primario o secundario y partida de nacimiento actualizada.

Los interesados deberán concurrir personalmente a la sede de la Escuela Municipal Nº 1 “Marina Vilte”, nivel secundario, de lunes a viernes, en el horario de 19:30 a 22:30.

Desde la Secretaría de Desarrollo Humano destacaron que el Centro de Formación Profesional Municipal Nº 1 desarrolla propuestas orientadas a la formación para el trabajo, brindando herramientas concretas que favorecen la inserción laboral y el desarrollo de emprendimientos.

En este sentido, remarcaron la importancia de estas capacitaciones para los vecinos de Alto Comedero. “Se trata de un sector con una importante demanda de oportunidades laborales y, a través del Centro de Formación, muchas personas pueden adquirir conocimientos que les permitan emprender o desempeñarse en distintos oficios”, expresaron.