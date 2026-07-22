El domingo se realizará la 19ª edición de la festividad de Santa Anita en las 200 Viviendas de Alto Comedero

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través del Centro de Participación Vecinal (CPV) Santa Ana, invita a la comunidad a participar este domingo 26 de julio de la 19ª edición de la Fiesta de Santa Anita, una celebración que reúne fe, tradición y cultura popular en Alto Comedero. La jornada, con entrada libre y gratuita, incluirá misa, desfile cívico, la apertura de la tradicional República de Santa Anita y un festival artístico con la participación de instituciones, emprendedores y vecinos del sector.

El subdirector de Adultos Mayores de la Municipalidad y responsable del Centro de Participación Vecinal (CPV) Santa Ana, Mario Lamas, informó que este año se llevará a cabo la 19ª edición de esta tradicional festividad, con entrada libre y gratuita para toda la comunidad.

“Santa Anita, madre de la Virgen María y patrona de los adultos mayores, convoca cada año a las instituciones intermedias de Alto Comedero, que nos acompañarán en el desfile cívico del domingo”, expresó.

Asimismo, destacó el trabajo conjunto del personal del CPV y de la comisión organizadora de Santa Anita para concretar una celebración que reúne entre 400 y 500 personas. “Es una fiesta totalmente gratuita, donde los vecinos elaboran miniaturas de indumentaria, juguetes, comercios, el Registro Civil, la iglesia, el banco, la policía y otros elementos. También realizan promesas y ofrendas como muestra de agradecimiento a la Sagrada Imagen”, señaló.

En cuanto al cronograma, Lamas precisó que las actividades comenzarán a las 8hs con la tradicional misa; a las 9 se compartirá un chocolate caliente provisto por el RIM 20; a las 10 tendrá lugar el desfile cívico y, a las 11, se realizará la apertura oficial de la República de Santa Anita.

Desde el mediodía y hasta las 21 horas, se desarrollará el “Santa Ana Fest”, con la participación de artistas musicales, grupos de danza, ballets, Centros de Participación Vecinal y emprendedores de la economía popular, quienes ofrecerán sus productos a los asistentes.

Finalmente, Mario Lamas agradeció el acompañamiento del intendente Raúl “Chuli” Jorge y destacó el respaldo permanente del municipio para el desarrollo de actividades comunitarias en los barrios.

Una tradición profundamente arraigada

La devoción a Santa Anita forma parte del patrimonio cultural y religioso de Jujuy. Cada 26 de julio, en distintos puntos de la provincia, se instalan las tradicionales Repúblicas de Santa Anita, ciudades en miniatura donde se reproducen instituciones como el Registro Civil, la iglesia, el banco o la comisaría.

Como parte de esta tradición, los visitantes cambian dinero real por billetes en miniatura en el Banco de Santa Anita y los utilizan para adquirir pequeñas comidas, dulces, masas y diversos objetos elaborados a escala. La propuesta combina fe, cultura popular y recreación, convirtiéndose en una celebración que convoca a familias de todas las edades.

Nota audiovisual: https://youtu.be/KbqD3y1W-_4