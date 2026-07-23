Asistencia alimentaria. «Comer en Casa»: refuerzos alimentarios para familias de localidades de Quebrada

El programa «Comer en Casa» recorrerá desde el lunes 27 de julio: Volcán, Maimará, Hipólito Yrigoyen, Humahuaca y Tilcara.

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Asistencia Directa, comunicó que, a partir del lunes 27 de julio, se llevará a cabo la distribución de los refuerzos alimentarios del programa “Comer en Casa” del Plan Social Nutricional Provincial (Pla.So.Nu.P.), a familias de Volcán, Maimará, Hipólito Yrigoyen, Humahuaca y Tilcara.

El operativo de entrega directa de refuerzos alimentarios, se coordinó entre el equipo técnico del mencionado programa y las autoridades de los municipios, comisiones municipales y Unidades de Gestión para garantizar el acceso de alimentos de la canasta básica, a las familias titulares del programa.

Lunes 27 al miércoles 29 de julio

En Volcán tendrá lugar en la FM El Antigal de calle José de la Iglesia s/n., de 08:00 a 14:00 horas.

En Tumbaya se hará en la Comisión Municipal, de calle Salta s/n. de 08:00 a 13:00 horas.

En Maimará se realizará Salón Municipal (ex Terminal), ubicado en avenida Belgrano s/n, en el horario de 09:00 a 12:00 horas.

Lunes 27 al viernes 31 de julio

En Hipólito Yrigoyen se efectuará en la Comisión Municipal, de 08:00 a 14:00 horas, para el pueblo y los otros parajes de la jurisdicción.

Martes 28 de julio

En Humahuaca se llevará a cabo en la Unidad de Gestión, ubicada en calle María Cardozo esquina Pedro Ortiz de Zárate, de 10:00 a 16:00 horas.

Martes 28 y miércoles 29 de julio

En Huacalera se efectuará el martes 28 en el Centro Integrador Comunitario (CIC), ubicado sobre Ruta Nacional Nº 9, de 07:30 a 13:00 horas. En tanto que el miércoles 29 se realizará la entrega para Colonia San José y Yacoraite, en el Salón de la OSPU, en el horario de 9:00 a 12:30.

Miércoles 29 al viernes 31 de julio

En Tilcara se realizará en la oficina de Desarrollo Humano de calle Bolívar Nº 375, el miércoles 29 de 09:00 a 17:00 horas, mientras que el jueves 30 y el viernes 31 el horario será de 08:30 a 16:00.

Desde la Secretaria se recuerda que los titulares empadronados en el programa deben concurrir con el DNI original, y las personas con discapacidad deben presentar el certificado único de discapacidad (C.U.D.).