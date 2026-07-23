Taller sobre cuidado y educación fortaleció la capacitación del personal de los CDI municipales

La Dirección de Proyección Educativa, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, culminó con un ciclo de talleres educativos e informativos destinados al personal docente y no docente de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI), con el objetivo de fortalecer las prácticas de cuidado y educación en la primera infancia, de cara a la reanudación de las actividades tras el receso invernal.

La jornada de cierre se desarrolló en el salón de conferencias del Centro Integrador Comunitario (CIC) y del Centro de Desarrollo Infantil “Gladys Sivila”, ubicado en barrio Alberdi, y estuvo encabezada por la directora de Proyección Educativa, Agustina Paolioni, junto a un equipo interdisciplinario de profesionales.

Al respecto, Paoloni explicó, “el principal objetivo de este taller es fortalecer el trabajo que venimos realizando en materia de cuidado y educación dentro de los Centros de Desarrollo Infantil”. Asimismo, señaló que “durante los tres encuentros brindamos al personal de los nueve CDI municipales información y herramientas vinculadas a los derechos de la infancia”.

La funcionaria detalló, que el ciclo de capacitaciones comenzó en el Centro de Participación Vecinal (CPV) de barrio Chijra, continuó en el Centro Cultural “Jorge Cafrune” de Alto Comedero y finalizó en el CIC de barrio Alberdi.

“Lo que buscamos es brindar a todo el personal de los CDI herramientas que les permitan promover y transmitir los derechos de la infancia en el trabajo cotidiano con los niños y las familias”, expresó.

Asimismo, destacó que durante la última jornada también se recepcionaron sugerencias del personal docente y no docente para definir las temáticas que serán abordadas en las próximas capacitaciones previstas para el resto del año.

Finalmente, Paoloni remarcó que los talleres estuvieron a cargo de un equipo interdisciplinario que trabaja de manera permanente en los Centros de Desarrollo Infantil, integrado por psicomotricistas, psicólogos, docentes de nivel inicial y profesionales de la educación especial.

Los Centros de Desarrollo Infantil que dependen de la Municipalidad son: Pata Pila, Santa Rita, Olivia Molina, Mimitos, Carita de Luna, Casa del Niño Del Frari, Tiempo de Juegos y Gladys Sivila.

Nota audiovisual: https://youtu.be/XWX7iTPwVNQ