El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático y GIRSU S.E. impulsan la recolección diferenciada

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, GIRSU S.E. y el municipio de Libertador se reunieron con el objetivo de iniciar la recolección diferenciada.

Con el objetivo de implementar la recolección diferenciada en distintos municipios, se llevó a cabo una reunión clave entre las autoridades del Municipio de Libertador General San Martín, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia y la empresa GIRSU S.E.

El encuentro entre los diferentes equipos de trabajo marcó el punto de partida para diseñar y asesorar a Libertador a implementar sistemas de recolección diferenciada de residuos domiciliarios (fracción seca y húmeda), como parte de un proyecto piloto que permitirá desarrollar metodologías replicables para expandir el modelo a otras jurisdicciones de la provincia.

La infraestructura y la logística de este nuevo sistema que implementarán los municipios con la asistencia y el acompañamiento de los profesionales del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático y GIRSU S.E., está basado en la separación de residuos en origen, en el que la responsabilidad ciudadana y la participación activa de los vecinos es la clave de la eficiencia, en este sentido se reforzarán las campañas de educación y concientización ambiental.

A partir de este esquema, el municipio adoptará la recolección diferencial domiciliaria: los camiones recolectores retirarán desde las viviendas los residuos previamente disgregados por la población, diferenciando entre materiales reciclables (plástico, cartón, papel, aluminio, vidrio) y residuos mixtos (restos de comida, insumos descartables), en recorridos por rutas específicas con cronogramas diferenciados.

En este sentido el Ministro, Leandro Álvarez, expresó que los asesores técnicos del Ministerio y el Banco Europeo de Inversiones estudiarán los resultados de la prueba piloto para realizar un análisis exhaustivo y ajustar los puntos que puedan mejorarse para lograr la eficiencia del sistema. Además de continuar sembrando el cambio cultural en la sociedad con el objetivo de reducir la generación de residuos desde su origen.

Entre estas acciones a desarrollar en Libertador, se prevén también operativos de limpieza y la colocación de cámaras de monitoreo ambiental en las zonas más críticas de la ciudad, lo que permitirá vigilar y combatir activamente los delitos ambientales e impulsar la erradicación definitiva de los microbasurales en la vía pública.

La reunión contó con la presencia de Leandro Álvarez, Ministro de Ambiente y Cambio Climático, Oscar Jayat, Intendente de Libertador, Mónica Aramayo y Mariana Velázquez, autoridades de GIRSU S.E, el Secretario de Gobierno y la Directora de Ambiente del Municipio, Paulino Perales y Mariel López, y los equipos técnicos de las instituciones participantes

Un aspecto crucial abordado durante la jornada fue la relación entre la acumulación inadecuada de basura y los riesgos de incendios. Con el inicio de la temporada de incendios en la provincia, la erradicación de microbasurales y el ordenamiento de los residuos se consolidan como una acción concreta para mitigar posibles focos ígneos.

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático remarca que esta labor complementa las diversas campañas de prevención y las acciones de contingencia que el Gobierno provincial ya despliega en todo el territorio jujeño para proteger el entorno natural y las comunidades locales.