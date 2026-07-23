El IAAJ anunció los proyectos ganadores del Concurso de Coproducción Jujuy–Salta

El Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy (IAAJ) y la Dirección de Audiovisuales de Salta anunciaron los resultados del Concurso de Coproducción Jujuy–Salta

El Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy (IAAJ) y la Dirección de Audiovisuales de la Provincia de Salta anunciaron los proyectos ganadores del Concurso de Coproducción Jujuy–Salta 2026, una convocatoria destinada a fomentar la realización de cortometrajes mediante el trabajo conjunto entre productoras y equipos audiovisuales de ambas provincias.

Cada proyecto recibirá un aporte económico para su realización, consolidando una herramienta de fomento que impulsa nuevas producciones audiovisuales y fortalece el trabajo articulado entre ambas provincias.

Como proyectos suplentes fueron seleccionados «Buscando las Tres Marías» (Facundo Pastrana – Jujuy), y «El Duende de Güemes» (Sol Araya – Jujuy).

El Concurso de Coproducción Jujuy–Salta tiene como objetivo promover la integración regional, incentivar la generación de alianzas entre productoras, realizadoras y realizadores, y fortalecer el desarrollo de una industria audiovisual con mayor alcance federal. A través de esta iniciativa, los proyectos seleccionados podrán avanzar en su etapa de producción con el acompañamiento de ambos organismos.

Esta convocatoria forma parte de las políticas de fomento impulsadas por el Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy, orientadas a fortalecer toda la cadena de valor del sector audiovisual: desde el desarrollo de proyectos hasta la producción, la distribución y la exhibición de contenidos.

La articulación entre Jujuy y Salta representa un paso importante en la consolidación de un ecosistema audiovisual regional, favoreciendo el intercambio de experiencias, la circulación de profesionales y la generación de nuevas oportunidades para el cine del NOA.

Con este concurso, ambas provincias reafirman su compromiso con el crecimiento de la producción audiovisual argentina a partir de una mirada federal, colaborativa y con identidad propia.