Convenio. Tren Solar de la Quebrada firma un convenio de cooperación con la Asociación Todos Juntos

El acuerdo convierte al Tren Solar en un espacio de prácticas formativas para jóvenes y adultos que forman parte de la Asociación Todos Juntos.

El Ente Autárquico Tren Solar de la Quebrada y la Asociación Todos Juntos formalizaron un Convenio de Cooperación para Prácticas Formativas. El acuerdo fue firmado por Juan Cabrera, Presidente del Ente Autárquico Tren Solar de la Quebrada, y por Patricio Carrillo, Presidente de la Asociación Todos Juntos.

A través del convenio, el Tren Solar se constituye como un espacio de prácticas formativas y profesionalizantes para jóvenes y adultos que participan en los programas de formación laboral de la Asociación, vinculando la propuesta turística del tren con contextos reales de trabajo en el sector turístico y de servicios.

«Para Tren Solar, firmar este convenio con la Asociación Todos Juntos es un paso que nos llena de orgullo. Hace más de tres décadas que Todos Juntos trabaja en Jujuy acompañando e impulsando a jóvenes y adultos en su participación plena en la educación, en el trabajo y en la vida comunitaria. Poder sumarnos a ese camino es una responsabilidad que asumimos con mucho compromiso.» destacó Juan Cabrera, presidente del Tren Solar.

«Este convenio nos permite abrir espacios de prácticas formativas dentro de nuestra organización para que jóvenes y adultos acompañados por Todos Juntos puedan vivir una experiencia real de trabajo, aprender junto a nuestro equipo y seguir demostrando que la inclusión laboral no es una excepción, sino una posibilidad concreta cuando existe la voluntad de construirla».

«Creemos que ser el primer tren solar de Latinoamérica no tiene que ver solamente con la energía que nos mueve, sino también con el tipo de proyecto que queremos ser puertas adentro. Un proyecto innovador tiene que ser, también, un proyecto inclusivo», cerró Cabrera.

El convenio se suma a las acciones de integración que el Tren Solar desarrolla junto a escuelas y organizaciones sociales de la provincia, y reafirma su compromiso con un modelo de turismo sostenible que también genera valor social para la comunidad jujeña.