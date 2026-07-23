Ley Micaela: funcionarios de La Mendieta recibieron certificados de formación

Se remarcó que con estas acciones se contribuye con información que permiten identificar tipos y modalidades que existen de violencia para llevar adelante la inmediata prevención e intervención de estas situaciones.

La presidenta del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades, Lourdes Navarro, encabezó el acto de entrega de certificados en el marco del cierre del ciclo de formación en Ley Micaela a funcionarios de La Mendieta.

La Normativa N° 27.499 establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que desempeñan sus funciones en los poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Además con las herramientas correspondientes se puede brindar respuestas más adecuadas, eficientes y con enfoque de derechos humanos a las demandas de la comunidad, como así también la asistencia en los dispositivos habilitados.

En la Provincia son 19 los Centros de Atención a Mujeres en Situación de Violencia que cuentan con profesionales de la psicología, el trabajo social y la abogacía, quienes acompañan el proceso en cada caso particular.

Durante el acto se reconoció el compromiso de los funcionarios que participaron de los módulos de formación, valorando la importancia de estos encuentros permanente como un paso indispensable para construir instituciones más inclusivas, equitativas y con igualdad de oportunidades.

Asimismo, se agradeció al intendente Ricardo Farfán y a la referente del Área de Género del municipio, Olga Portal, por el acompañamiento, la articulación de acciones que permitió que esta propuesta se desarrolle, fortaleciendo el trabajo entre el Gobierno de la Provincia y los municipios en la promoción de derechos y prevención de la violencia de género.

Participó de la entrega de certificados Victoria Zerpa, coordinadora de Promoción de Derechos de las Mujeres y la Diversidad.