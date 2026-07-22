Alumnos del Colegio CheIl visitaron la Legislatura de Jujuy

Estudiantes de sexto grado del Colegio CheIl visitaron la Legislatura de Jujuy con el propósito de conocer el funcionamiento de la institución y dialogar con legisladores sobre el proceso parlamentario de las leyes. La delegación fue recibida por las diputadas Patricia Ríos, Mariela Ortiz y María Fernanda Checa Monaldi.

Durante el encuentro, los alumnos formularon preguntas sobre la tarea legislativa y compartieron sus inquietudes, en una jornada que permitió intercambiar ideas acerca de la democracia y el rol de las instituciones.

La diputada Mariela Ortiz destacó el interés demostrado por los estudiantes y valoró su nivel de participación. Señaló que el encuentro estuvo marcado por las preguntas y el intercambio con los alumnos, quienes, pese a su corta edad, demostraron estar informados sobre distintos temas.

En ese sentido, sostuvo que escuchar sus preocupaciones, opiniones y necesidades también invita a los adultos a reflexionar, y afirmó que estos espacios fortalecen la participación ciudadana al incorporar los aportes de las nuevas generaciones. Asimismo, indicó que la Legislatura continuará promoviendo este tipo de iniciativas a través del programa Legislatura Joven.

Por su parte, la diputada María Fernanda Checa Monaldi resaltó la importancia de conocer las inquietudes de los estudiantes, al considerar que sus preguntas reflejan los temas que les interesan y preocupan. En ese marco, calificó la visita como una experiencia enriquecedora y expresó su satisfacción por recibir a un grupo de niños que representan el potencial de las futuras generaciones de la provincia.

A su turno, la docente Gissel Lazarte agradeció la recepción brindada por la Legislatura y explicó que la visita se enmarca en un trabajo que los estudiantes desarrollan en el aula sobre la democracia, el sistema de votación y el funcionamiento del Poder Legislativo, con el objetivo de complementar los contenidos abordados en la escuela mediante una experiencia directa en la institución.