Foro de debate sobre la Ley de Modernización Laboral diálogo entre trabajadores, sindicatos y especialistas

El vicegobernador Alberto Bernis, junto al gobernador Carlos Sadir, participó de la apertura del foro de debate sobre la Ley Nacional N. 27.802 de Modernización Laboral, organizado por la Secretaría de Trabajo y Empleo de la Provincia y la Corriente Sindical de la CGT Jujuy «Saúl Ubaldini». El encuentro se realizó en el Salón Éxodo Jujeño del Cabildo de Jujuy.

La jornada reunió a delegados y miembros de comisiones directivas de los 24 sindicatos que integran la corriente sindical, junto a trabajadores, representantes gremiales y especialistas en derecho laboral. El objetivo fue analizar los alcances de la nueva normativa y sus implicancias en las condiciones de trabajo.

Durante el foro expusieron el juez laboral José García, el director de Trabajo de la Provincia Carlos Coronel, el director de Fiscalización José María Romano y el abogado de UATRE Santiago Allovero. Cada especialista abordó distintos aspectos de la Ley N. 27.802 y su aplicación práctica en el territorio. El diputado provincial Ramón Neyra acompañó el encuentro.

El vicegobernador Bernis destacó la importancia de generar espacios para que trabajadores y sindicatos debatan los alcances de una nueva legislación, se adapten al nuevo marco legal y, si es necesario, formulen propuestas de modificación. Sostuvo que la participación del sector trabajador en las decisiones que orientan las políticas de gobierno es fundamental y reafirmó que uno de los objetivos centrales de la gestión provincial es la creación de fuentes de trabajo y el fortalecimiento de las condiciones laborales, tanto en el sector público como en el privado.

El vicegobernador transmitió el mensaje de que la Legislatura mantiene sus puertas abiertas para el diálogo y el tratamiento de iniciativas vinculadas al mundo del trabajo.

El gobernador Sadir valoró la realización del espacio de diálogo. Señaló que el país atraviesa un momento complejo en materia laboral, marcado por la pérdida de empleos en el sector privado y la diferencia en estabilidad laboral entre el empleo público y el privado. Planteó que el gran desafío es dialogar y buscar alternativas para recuperar puestos de trabajo y reactivar la producción provincial.

Desde la Secretaría de Trabajo y Empleo, el secretario Freddy Berdeja explicó que el foro fue organizado para que los representantes gremiales cuenten con fundamentos sólidos sobre los alcances de la ley. Bajo el lema «Modernizar el trabajo nunca puede significar perder derechos», la jornada buscó equipar a los delegados de los 24 sindicatos con información clara para transmitir a sus representados y orientarlos sobre cómo defender sus derechos en el nuevo marco legal.

Los participantes actuarán como agentes multiplicadores, llevando el conocimiento desarrollado durante el foro a sus espacios de representación gremial. La Secretaría de Trabajo y Empleo permanece receptiva a las inquietudes que surjan de la aplicación de la normativa.

El foro ejemplifica cómo funciona el diálogo institucional en Jujuy: desde el territorio surge una necesidad (trabajadores desorientados por una nueva ley), el Gobierno la atiende convocando a especialistas, y la Legislatura acompaña estos procesos, dejando clara su disponibilidad para legislar cuando el territorio lo requiera.