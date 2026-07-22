Nuevo convenio impulsará proyectos estratégicos y acceso a financiamiento internacional

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy y la Secretaría de Integración Regional y Relaciones Internacionales de la Provincia firmaron un convenio de cooperación institucional que establece las bases para promover la política de internacionalización de los gobiernos locales, fortaleciendo las capacidades de gestión y el desarrollo sostenible del territorio provincial.

Al respecto, el intendente Raúl “Chuli” Jorge destacó la importancia del trabajo articulado entre los distintos niveles del Estado y el fortalecimiento de los vínculos regionales, “agradezco a Belén y Carolina por esta presencia y la voluntad de construcción política y cívica, que tiene que ver con unir voluntades de pueblos que tienen la misión de integrarse y lograr las mejores condiciones para que podamos tener proyectos comunes”, expresó.

En ese sentido, el jefe comunal remarcó el contexto regional en el que se inscribe este acuerdo y puso como ejemplo los avances del Corredor Bioceánico, “estamos trabajando activamente en esta gran ruta de la integración, celebrando que hace aproximadamente cinco días se completó la construcción de un puente que une Paraguay con Brasil, una ruta alternativa desde San Pablo hasta Iquique, pasando por Jujuy, integrando regiones, y esto dará impulso para muchos proyectos”.

Asimismo, Jorge sostuvo que “lo que estamos firmando hoy tiene que ver con una gran apuesta para desarrollar proyectos que van a servir a toda nuestra gente, a todos los municipios y a nuestra querida provincia”.

Por su parte, la secretaria de Integración Regional y Relaciones Internacionales, María Belén Pastrana, destacó el impacto positivo que esta articulación tendrá en los territorios, “celebro que podamos formalizar un vínculo que viene desde hace tiempo. Esto sigue tendiendo puentes con la comunidad internacional y permite que esa cooperación llegue también a los territorios. Creo que van a venir cosas realmente beneficiosas para la Municipalidad, para la provincia y para las personas que vivimos en estos territorios”, afirmó.

Además, subrayó la importancia de la cooperación técnica y el trabajo conjunto entre los distintos niveles de gobierno, “la cooperación técnica, el financiamiento y las buenas prácticas son fundamentales para mejorar la gestión y la articulación gubernamental. El trabajo colaborativo entre los diferentes niveles de gobierno es necesario, por eso celebro esta instancia”.

Finalmente, la directora de Programas Nacionales de la Municipalidad, Carolina Pfister, consideró que el convenio representa una oportunidad para potenciar la planificación estratégica del municipio y acceder a nuevas herramientas de financiamiento, “la firma de este convenio significa el inicio de una alianza estratégica entre el Municipio, la Provincia y el ámbito internacional, que nos brinda la posibilidad de financiar proyectos y permite trascender más allá de los lugares en los que hoy nos toca estar. Esto busca concretar un banco de proyectos que tenemos con mucha más confianza”, señaló.

El acuerdo contempla acciones conjuntas de planificación, asistencia técnica, capacitación, cooperación internacional, gestión del conocimiento, acceso a fuentes de financiamiento externo y participación en redes nacionales e internacionales, con el objetivo de potenciar proyectos estratégicos que beneficien a la comunidad.

Nota audiovisual: https://youtu.be/40TQWEDexpY