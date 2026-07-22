Quedó inaugurado el Centro Cultural Lola Mora, un nuevo ícono cultural y turístico para Jujuy

Con la presencia del gobernador Carlos Sadir; el vicegobernador y presidente de la Legislatura de Jujuy, Alberto Bernis; el exgobernador Gerardo Morales; el vicegobernador de Salta, Antonio Marocco; legisladores provinciales, autoridades de los tres poderes del Estado y funcionarios nacionales, provinciales y municipales, quedó oficialmente inaugurado el Centro Cultural Lola Mora, ubicado en Alto La Viña de San Salvador de Jujuy.

El moderno edificio, concebido por el reconocido arquitecto César Pelli y construido íntegramente con recursos de la Provincia, representa uno de los proyectos culturales más importantes de los últimos años.

La obra incorpora criterios de sustentabilidad mediante el aprovechamiento de la luz natural, sistemas inteligentes para el uso eficiente del agua y la energía, además de la utilización de materiales provenientes de distintas regiones de Jujuy, fortaleciendo la identidad provincial.

Durante el acto inaugural, el gobernador Carlos Sadir destacó que el nuevo centro cultural forma parte de una política pública sostenida destinada a posicionar a Jujuy como un referente cultural y turístico a nivel nacional e internacional. El mandatario recordó que el proyecto comenzó durante la gestión del exgobernador Gerardo Morales y consideró que la obra representa una inversión en cultura, identidad y desarrollo, destinada a convertirse en un espacio de encuentro, formación y promoción del patrimonio jujeño.

Tras las palabras oficiales se realizó el tradicional corte de cintas, encabezado por el gobernador Carlos Sadir, el vicegobernador Alberto Bernis y las autoridades presentes, que dejó formalmente habilitado el Centro Cultural Lola Mora para toda la comunidad.

En representación del Poder Legislativo, la presidenta de la Comisión de Cultura y Turismo, diputada Mariela Ortiz, expresó su satisfacción por la concreción de una obra que, según afirmó, marcará un antes y un después para la cultura provincial. Consideró que es un orgullo para todos los jujeños contar con un centro cultural de este nivel, donde se jerarquiza la cultura, la identidad y el patrimonio de la provincia, y sostuvo que el espacio trascenderá a Jujuy y al país para llegar al mundo.

La legisladora destacó que el edificio combina arquitectura contemporánea con elementos propios de la identidad jujeña. Señaló que la huella de César Pelli en el proyecto es invaluable, ya que logró unir la modernidad con las raíces, las tradiciones y la historia de la provincia, y remarcó que el centro cultural representa el esfuerzo de muchos años, del que hoy todos los jujeños pueden sentirse parte.

Asimismo, invitó a la comunidad a apropiarse del nuevo espacio cultural y convocó tanto a los jujeños como a quienes visitan la provincia a recorrer el lugar, por representar lo mejor de la cultura local y constituir un punto de referencia para el turismo y el arte.

Por su parte, el arquitecto Osvaldo Gala, integrante de la empresa Panedile, responsable de la ejecución de la obra, destacó el desafío que implicó concretar un edificio de estas características. Expresó que la etapa concluyó con alegría y cierta nostalgia, al haber cumplido con un propósito importante para el Gobierno de Jujuy y para toda la comunidad: brindar un espacio adecuado para preservar y exhibir las esculturas de Lola Mora, de modo que todos los jujeños puedan disfrutarlas.

El profesional señaló que la construcción representó un importante desafío desde el punto de vista técnico, arquitectónico y social. Precisó que fueron cuatro años de trabajo en una obra de enorme complejidad, con estándares internacionales de arquitectura y sustentabilidad, y la calificó como una experiencia muy positiva y un orgullo.

Finalmente, Gala aseguró que el Centro Cultural Lola Mora tendrá un fuerte impacto turístico y cultural. Consideró que el espacio convocará no solo a los jujeños, sino también a visitantes de todo el país y del mundo, y sostuvo que, dado el reconocimiento internacional de la figura de Lola Mora, el edificio estará a la altura de su legado artístico y se convertirá en un nuevo atractivo para la provincia.