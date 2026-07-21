Deportes. Se definen los nuevos campeones de la Copa Jujuy Energía Viva

Las finales femenina y masculina se disputarán este miércoles en el estadio Emilio Fabrizzi de Palpalá, donde se definirán los campeones de la edición 2026 del certamen provincial que reúne a equipos de las cuatro regiones.

La Copa Jujuy Energía Viva llegará a su gran definición este miércoles en el estadio Emilio Fabrizzi de la ciudad de Palpalá. La jornada comenzará a las 14 con la final femenina entre Atlético El Carmen y Sportivo Palermo, mientras que a continuación se disputará la final masculina entre Atlético San Pedro y Atlético Talleres.

El certamen, organizado por el Gobierno de Jujuy a través de la Secretaría de Deportes del Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, pondrá fin a una nueva edición que reunió a equipos de toda la provincia, con competencias desarrolladas en la Puna, Quebrada, Valles y Yungas, consolidándose como el torneo de fútbol más federal del territorio jujeño.

Además del prestigio deportivo, los equipos finalistas ya aseguraron un premio de dos millones de pesos por alcanzar la definición. El campeón de cada categoría sumará tres millones de pesos más, completando un total de cinco millones en premios.

Asimismo, los finalistas obtendrán las plazas para disputar el Torneo Regional Federal Amateur, luego de las gestiones realizadas ante el Consejo Federal del Fútbol Argentino para garantizar la participación de los representantes jujeños.

La primera final reeditará el duelo decisivo de la edición anterior. Sportivo Palermo, vigente campeón, buscará defender el título frente a Atlético El Carmen, que intentará tomarse revancha tras la derrota sufrida en 2025. Ambos equipos llegan con amplia experiencia en instancias decisivas y han sido protagonistas tanto de la Copa Jujuy como de la Copa Norte.

En la final masculina, Atlético San Pedro buscará conquistar el tricampeonato luego de haberse consagrado en las ediciones 2024 y 2025. Enfrente estará Atlético Talleres de Perico, campeón en 2019, que llega tras una destacada temporada en la que ganó el clásico regional, consiguió la clasificación al Regional Federal Amateur y buscará sumar un nuevo título provincial.

La organización de la Copa Jujuy Energía Viva es posible gracias al trabajo articulado entre la Secretaría de Deportes, el Ministerio de Salud, el SAME, el Ministerio de Seguridad y la Policía de la Provincia, garantizando el desarrollo del espectáculo deportivo en condiciones de seguridad y asistencia.

Las puertas del estadio se habilitarán a partir de las 13 horas.

La parcialidad de Atlético San Pedro se ubicará en la tribuna cabecera lindante con la cancha auxiliar del club; los simpatizantes de Atlético Talleres ocuparán la tribuna sobre avenida Río de la Plata; mientras que las hinchadas de Sportivo Palermo y Atlético El Carmen se ubicarán en el sector de plateas.

El valor de la entrada general será de 10.000 pesos.

Desde la Policía de la Provincia se convocó al público a vivir la jornada con responsabilidad y respeto, promoviendo un clima de convivencia para que las finales se desarrollen como una verdadera fiesta del deporte jujeño.