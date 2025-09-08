DPV. Jujuy Construye: las obras de mejora de la RP 56 llegarán a La Mendieta

Con estas próximas obras, de las que hoy se conocieron ofertas, Jujuy Construye finalizará toda la anhelada mejora de la RP 56.

El Gobierno de Jujuy, desde la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) y con el Plan de Repavimentación ‘Jujuy Construye’, conoció hoy las ofertas para las obras de mejora progresiva de la Ruta Provincial 56 (RP 56) desde Carahunco al acceso a La Mendieta, lo que significa completar toda la mejora de la ruta, que inició en San Salvador de Jujuy.

El ministro de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda, Carlos Stanic, valoró otro paso de ‘Jujuy Construye’ y de la gestión y administración del Gobernador Carlos Sadir, quien decidió por esta inversión 100% provincial que viene logrando una mejora de la red vial provincial que son un mojón en la historia de nuestra DPV: son obras que la ciudadanía esperaba desde hace mucho tiempo, y que significan mejoras trascendentales en la vida de la ciudadanía y en las posibilidades de la producción y el turismo”.

“Concretar la mejora de la 56 hasta La Mendieta, lo sabe muchos jujeños, nos dará fluidez en un corredor clave, además de precioso y muy disfrutable, que nos lleva al gran ramal”, valoró Stanic, recordando también que “hemos alcanzado los 100 kilómetros de pavimentos renovados, intervenimos las rutas 4, 8, 21, 42, 43, 53, 56 y 62 en diversos tramos”.

El ministro Stanic encabezó hoy la apertura de sobres para las obras junto a Hugo Ponce, presidente del Directorio de la DPV, y señaló acerca de la tarea de la repartición: “con el profesionalismo de los viales de Jujuy, hemos superado incluso la previsión inicial del Plan, y demostramos que el Estado puede ser eficiente y estar donde lo necesita la gente, haciendo crecer a los territorios”.

Ponce, sobre las nuevas obras que se darán sobre la RP 56, puntualizó que se trata de la mejora del tramo comprendido entre Carahunco, desde el punto al que llegó la anterior y reciente intervención de Jujuy Construye, hasta el acceso a La Mendieta, en el punto del cruce del Ferrocarril.