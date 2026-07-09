El intendente Jorge celebró el 210° aniversario de la Independencia y los 39 años del barrio 9 de Julio

El intendente de San Salvador de Jujuy encabezó el acto conmemorativo donde reivindicó la lucha por la soberanía y elogió el trabajo de los referentes barriales que impulsan el progreso del sector.

En una jornada marcada por el fervor patrio y el sentido de pertenencia local, el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, presidió los actos centrales en conmemoración del 210° Aniversario de la Independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. El evento tuvo una doble significación para la comunidad, ya que coincidió con el 39° aniversario de la fundación del barrio 9 de Julio, un sector que se ha consolidado como un eje fundamental del noroeste de la capital jujeña.

Durante su alocución, el intendente Jorge destacó que este encuentro ya representa una “tradición para el municipio” y vinculó la gesta histórica nacional con el presente del país que, por estos días disputa otra lucha en el contexto del Mundial de Fútbol 2026, “en este momento yo creo que de alguna manera tenemos muchos pueblos que nos quieren, que nos aman, porque hemos realizado también de alguna manera ejemplos muy valerosos para lo que ha sido la lucha por la Independencia y en contra de las colonias”.

Al reflexionar sobre la identidad argentina, el jefe comunal trazó un paralelismo entre la pasión deportiva y la historia de otros pueblos, mencionando el fenómeno de apoyo a Argentina en Bangladesh como un ejemplo de la lucha compartida y memoria colectiva contra el colonialismo. En este sentido, explicó dicha admiración tiene raíces profundas: “ese pueblo cuando estaba sometido por la colonia británica, entre otras cuestiones, practicaban el deporte –que fue una creación de los ingleses-, pero cuando se disputaban partidos entre los ingleses y los ciudadanos de Bangladesh, los ingleses jugaban con botines y los pobres ciudadanos de Bangladesh jugaban descalzos”.

A través de este paralelismo, el intendente celebró que seamos “pasionales por nuestros colores”, sin embargo, también hizo un firme llamado a la responsabilidad cívica al lamentar daños recientes al espacio público durante los festejos masivos por la última victoria de la Selección Nacional: “podemos celebrar, podemos sentirnos argentinos, pero sin dañar el patrimonio de todos”.

En relación al crecimiento del barrio, Jorge elogió la persistencia de los dirigentes vecinales a lo largo de las décadas. “Muchas veces la tarea vecinal no es bien conceptuada… y aunque no se haga la nota, nos consta que son ustedes quienes golpean las puertas de todos los gabinetes para que sean tenidos en cuenta”, afirmó el mandatario, reconociendo avances como la Escuela Legado Belgraniano, el NIDO y la guardería Olivia Molina.

Por su parte, la presidenta del Centro Vecinal 9 de Julio, Carmen Martínez, ofreció un discurso cargado de emotividad y humildad, resaltando el esfuerzo de los vecinos que sostienen desinteresadamente la institución. “Los centros vecinales somos la primera línea de todas las dificultades y necesidades de los barrios”, expresó Martínez ante las autoridades.

El barrio 9 de Julio, nacido a finales de la década de 1980, ha transitado un camino de transformación desde ser un lote vacío hasta convertirse en un sector integrado con infraestructura, pavimentación y servicios esenciales. El acto, luego de los protocolos de rigor, culminó con un desfile cívico y pasaje gaucho, reafirmando el compromiso mutuo entre el municipio y los vecinos para continuar fortaleciendo los vínculos de convivencia y cooperación en este populoso sector de la ciudad.

El Intendente estuvo acompañado por el presidente del Concejo Deliberante capitalino, Gastón Millón; el secretario de Gobierno, Ezequiel Aldao Fascio; la secretaria de Planificación y Ambiente, Adriana Díaz; el secretario de Desarrollo Humano, Gustavo Muro; el subsecretario de Gobierno, Rodrigo Altea; y los concejales Néstor Barrios, Brenda “Pumita” Carabajal, Blanca Ontiveros y Graciela Carrasco. También se contó con la presencia autoridades, legisladores provinciales, abanderados de instituciones educativas de la ciudad, y el acompañamiento de instituciones históricas como el Instituto Belgraniano y el Instituto de Estudios Históricos General Manuel Eduardo Arias.