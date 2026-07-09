Prevención y promoción. Caimancito: jornada de prevención de la violencia de género

Se desarrolló con jóvenes en Caimancito una jornada de prevención de la violencia de género y promoción de los servicios disponibles en la provincia.

El equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades llevó a cabo una jornada de sensibilización sobre la violencia de género y promoción de derechos en Caimancito, acercando información para poder identificar situaciones de vulnerabilidad y solicitar ayuda inmediata.

La actividad coordinada entre el Centro de Atención a Mujeres en Situación de Violencia del lugar y la Directora de la Escuela de Configuración de Apoyo N° 16 “Emiliano Moyano”, Karina Gareca, contó con la participación de jóvenes con discapacidad quienes asisten a la institución, junto a docentes, en un espacio de intercambio, reflexión y aprendizaje.

Durante el encuentro se abordó la importancia de reconocer los distintos tipos y modalidades de violencia por motivos de género, promover vínculos basados en el respeto, la igualdad y el buen trato y se brindaron herramientas para saber cómo actuar ante estas situaciones de vulnerabilidad y los recursos de asistencia.

En Jujuy existen 19 Centros de Atención a Mujeres en Situación de Violencia que cuentan con equipos interdisciplinarios que asisten, acompañan y contienen a mujeres o personas de la diversidad en situación de violencia. El dispositivo de Caimancito se encuentra ubicado en calle Ejército del Norte s/n del barrio Centro.

También se recordó que se encuentra disponible la línea provincial gratuita y confidencial 0 800 888 4363, funciona las 24 horas todos los días del año para urgencias por violencia de género activando los protocolos correspondientes y además se brinda orientación a quienes conozcan un caso de vulnerabilidad.