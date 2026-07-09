9 de julio. Sadir participó de los actos por el Día de la Independencia en Tucumán

El gobernador de Jujuy acompañó las actividades oficiales por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina y destacó el protagonismo del pueblo jujeño en la gesta emancipadora.
El gobernador Carlos Sadir participó en la provincia de Tucumán de los actos conmemorativos por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina, junto al presidente de la Nación, la vicepresidenta y mandatarios de distintas provincias del país.
En el marco de la agenda oficial, el mandatario jujeño formó parte de la tradicional vigilia realizada en la noche del 8 de julio, previa a la celebración patria, y posteriormente asistió al acto central desarrollado este miércoles en la Casa Histórica de la Independencia.
Al referirse a la fecha, Sadir resaltó el valor histórico de la gesta independentista y reivindicó el papel que desempeñó Jujuy en ese proceso.
«Anoche acompañamos la víspera del 9 de Julio en la tradicional vigilia junto al presidente y a los gobernadores de distintas provincias del país. Y hoy, en el acto central, recordé y expresé el rol central de Jujuy en el camino hacia nuestra independencia, con jujeños que resistieron y se sacrificaron para que hoy podamos celebrar este día», expresó.
Asimismo, el gobernador convocó a renovar el compromiso con los valores que dieron origen a la Nación y saludó a todos los argentinos en una fecha de profundo significado histórico.
«Hoy, a 210 años de la Declaración de la Independencia Argentina, celebramos una de las páginas más trascendentes de nuestra historia. ¡Feliz Día de la Independencia!», concluyó.
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