Igualdad e identidad. Conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena

Jujuy
Conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena

El Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades acompañó la jornada.

El pasado 5 de septiembre se conmemoró el Día Internacional de la Mujer Indígena, en homenaje a Bartolina Sisa. Fecha que invita a reflexionar y reconocer la lucha histórica de las mujeres de los pueblos originarios en defensa de sus derechos, su identidad y sus culturas.

En este marco, la presidenta del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades, Lourdes Navarro, junto con Victoria Zerpa, Coordinadora de Promoción de Derechos de las Mujeres y la Diversidad, participaron de las actividades organizadas por la Secretaría de Pueblos Indígenas del Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo.

La jornada constituyó un espacio de diálogo, encuentro y reconocimiento, en el que se valoró el rol fundamental de las mujeres indígenas en la construcción de comunidades más justas e inclusivas. Se destacó la importancia de continuar fortaleciendo políticas públicas que garanticen la igualdad de oportunidades y la preservación de las identidades culturales.

Este encuentro invitó a honrar la fuerza, la voz y la resistencia de las mujeres indígenas, protagonistas en la defensa de sus comunidades, culturas y territorios como así también a reafirmar el compromiso con la igualdad y los derechos de todas las mujeres.

