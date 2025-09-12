Articulación. InProJuy y Educación refuerzan cuidados en la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Mientras continúan las propuestas en distintos canchones, este sábado participarán de la tradicional Pintada Estudiantil.

El Instituto Provincial de Juegos de Azar de Jujuy (InProJuy), a través de su área de Juego Responsable, a cargo de María Spengler, junto al Ministerio de educación, continúa con las jornadas de acercamiento y concientización destinadas a estudiantes jujeños.

Bajo el lema “Decisiones que suman en el canchón”, el equipo de InProJuy, acompañado por profesionales del área de Educación, propicia un espacio de diálogo y reflexión en el que se abordaron temáticas centrales para la juventud, tales como:

Cada una de estas instancias constituyen oportunidades valiosas para inspirar a las nuevas generaciones y brindar herramientas que fortalezcan una ciudadanía activa, crítica y comprometida con su entorno.

InProjuy participará este sábado 13 de septiembre en la Ciudad Cultural de la Pintada Estudiantil, a partir de las 9.30 horas con una jornada de concientización sobre juego responsable, con diversión, juegos y premios para todos los asistentes.

También se sumará la Llama de InProjuy acompañando a los jóvenes jujeños en esta jornada especial.

Además de los juegos, se ofrecerán charlas informativas y recursos para aquellos que deseen profundizar en este tema.

Juntos, por un juego responsable y por el bienestar de nuestra comunidad.