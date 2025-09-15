Articulación. Taller de prevención de la violencia en el noviazgo se dictó en Maimará

Se desarrolló en la Escuela de Educación Técnica N° 1 General Manuel Belgrano en el marco del programa “Promover para Prevenir”.

La actividad tuvo como eje central sensibilizar y brindar herramientas a las y los adolescentes para promover vínculos basados en el respeto, la confianza y la comunicación, reconociendo actitudes que puedan poner en riesgo su bienestar emocional y físico.

Se destacó la importancia de abordar la violencia en el noviazgo de manera temprana, ya que muchas veces los primeros signos de relaciones desiguales, controladoras o agresivas se naturalizan en la adolescencia, lo que puede derivar en situaciones de violencia más graves en etapas posteriores de la vida. Prevenir durante el noviazgo en las juventudes resulta fundamental para poder identificar conductas dañinas y cortar a tiempo círculos de violencia, favoreciendo así el desarrollo de relaciones sanas y libres de maltrato.

Durante el encuentro, también se profundizó sobre la violencia digital, una modalidad cada vez más presente entre las juventudes, explicando cómo se manifiesta en redes sociales y entornos virtuales, su definición dentro de la normativa vigente, las formas que puede adoptar, como el acoso, la difusión de contenido íntimo sin consentimiento o el hostigamiento y las medidas que se pueden tomar frente a estas situaciones.

El taller contó con la participación de 60 estudiantes, quienes se mostraron activos en los debates y reflexiones propuestas. La jornada se realizó en coordinación con el área de Género de la Municipalidad de Maimará, a cargo de Gabriela Méndez, fortaleciendo el trabajo articulado entre instituciones educativas y organismos estatales para la promoción de la igualdad y la prevención de las violencias desde edades tempranas.

Estuvo a cargo de la actividad Victoria Luna, Secretaria de Equidad, Diversidad y Promoción de Derechos del Consejo Provincial de Mujeres.