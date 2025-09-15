Ciclo Lectivo 2026. Inicia el cronograma de actividades para el ingreso a 1° año de Nivel Secundario

En 20 instituciones que mantienen sobredemanda se realizará una instancia evaluativa mientras en el resto continúa vigente el proceso de asignación de vacantes a través de INPROJUY.

El Ministerio de Educación de Jujuy informa a la comunidad el inicio del cronograma de ingreso a primer año 2026 en las escuelas secundarias de gestión estatal.

“Se mantiene el sistema mixto”, adelantó la ministra de Educación, Miriam Serrano, y aclaró que en aquellas escuelas donde la demanda no supere las vacantes, la asignación es directa mientras que, en las instituciones donde los aspirantes superen la disponibilidad, se realizará el proceso de asignación y distribución de vacantes.

“En 20 instituciones que mantienen una sobredemanda histórica se realizará una instancia evaluativa. En el resto de las escuelas sobredemandadas continúa el proceso de asignación a través de INPROJUY”, aclaró Serrano.

Este año, el Ministerio suma una nueva propuesta integral para favorecer la transición entre el nivel primario y el secundario. “Tendremos los `Sábados de escuelas abiertas` que se llevarán a cabo en 5 escuelas secundarias, los días 4, 11 y 18 de octubre”, anticipó Serrano.

Explicó que este programa está abierto a todos los estudiantes de 7° grado y sus padres o tutores. “Se ofrecerán clases de consulta sobre lengua y matemática, acompañamiento socioemocional y charlas informativas sobre la oferta educativa y otros temas de la realidad escolar”.

Las 5 escuelas habilitadas con esta propuesta son:

1. Bachillerato Provincial N°2 «Gob. Jorge Villafañe»

2. Colegio Polimodal N°3

3. Colegio Secundario N°1 «Crucero ARA Gral. Belgrano»

4. Colegio Secundario de Arte N°42

5. Escuela de Comercio N°3 «José Manuel Estrada»

Adicionalmente, el 6 de octubre se realizará la Jornada de Puertas Abiertas “Las familias van a la escuela” en las instituciones de nivel primario, “donde estudiantes de 7° grado y sus familias recibirán información sobre las ofertas educativas y podrán aclarar dudas referidas al procedimiento de asignación de vacantes”, señaló la ministra.

Finalmente, instó a las familias a conocer la variada oferta educativa de la provincia. “Cada plan de estudios responde a diferentes intereses: ciencias, comunicación, turismo, ambiente, economía, robótica y programación, entre otras orientaciones”, destacó.

• 13 al 17 de octubre: 1° pre inscripción de ingresantes. Se seleccionará sólo una institución educativa de preferencia

• 28 de octubre: 1° instancia de asignación y distribución de vacantes a través de INPROJUY

• 31 de octubre: Instancia Evaluativa en las instituciones que se detallan a continuación:

San Salvador de Jujuy

1. Colegio N°1 “Teodoro Sánchez de Bustamante”

2. Escuela de Educación Técnica N°1 “Escolástico Zegada”

3. Colegio N°2 “Armada Argentina”

4. Colegio N°3 “Éxodo Jujeño”

5. Escuela de Comercio N°1 “Prof. José Antonio Casas”

6. Escuela Provincial de Artes N°1 “Medardo Pantoja”

7. Escuela Técnica Provincial N°1 “Aristóbulo Vargas Belmonte”

8. Colegio Secundario N°54

Palpalá

9. Colegio N°1 “Domingo Faustino Sarmiento”

10. Escuela de Educación Técnica N°1 “Gral. Savio”

Perico

11. Colegio Secundario N°68

12. Escuela Técnica N°1 “Maestro Humberto Samuel Luna”

Monterrico

13. Colegio Secundario N°36

San Pedro de Jujuy

14. Escuela de Educación Técnica N°1 “Cnel. Manuel Álvarez Prado”

15. Colegio Secundario N°60

Libertador General San Martín

16. Escuela Provincial Agrotécnica N°4 “Nelly Arrieta”

17. Colegio Secundario N°65 “Nikola Tesla”

Calilegua

18. Colegio Secundario N°70

Humahuaca

19. Escuela Provincial Agrotécnica N°3 “Coronel Arias”

Abra Pampa

20. Escuela Provincial Agrotécnica N°8

Más info: https://educacion.jujuy.gob.ar/ingreso2026/