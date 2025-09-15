Compañía de Seguros. «Seguro Cerca de Vos» llega a Palma Sola para acercar servicios a la comunidad

La Compañía de Seguros de Jujuy llevará a cabo una nueva edición de su iniciativa «Seguro Cerca de Vos» los días 17 y 18 de septiembre. El programa tiene como objetivo brindar jornadas de asesoramiento y atención personalizada a los habitantes de Palma Sola, facilitando el acceso a sus servicios y resolviendo dudas de manera directa.

La oficina móvil de atención funcionará en la Municipalidad de Palma Sola, ubicada en Av. Domínguez s/n. El horario de atención será de 9 a 13 horas en ambas jornadas.

Durante estas jornadas, los vecinos podrán realizar diversos trámites y consultas. La presencia de agentes de la compañía asegura un asesoramiento completo para quienes deseen informarse o gestionar sus pólizas.

Para realizar los trámites, se solicita a los interesados que asistan con la siguiente documentación:

Esta iniciativa refuerza el compromiso de la Compañía de Seguros de Jujuy de acercar sus servicios a las distintas localidades de la provincia, ofreciendo un espacio de atención y acompañamiento a sus asegurados y a la comunidad en general.