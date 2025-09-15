El Intendente Jorge coronó a María Victoria Zamar como Representante de los Estudiantes Capitalinos 2025

San Salvador de Jujuy vivió una noche colmada de emoción, juventud y espíritu festivo con una nueva edición de la Elección Representante Capital, organizada por la Municipalidad en el marco de la 74° Fiesta Nacional de los Estudiantes. En una imponente ceremonia que reunió a más de tres mil personas en la mega carpa de la Ciudad Cultural, la candidata del Colegio Santa Bárbara fue elegida como la nueva Representante de los Estudiantes Capitalinos 2025.

La velada, que combinó música en vivo, tecnología, valores juveniles y una notable organización, estuvo encabezada por el intendente Raúl “Chuli” Jorge, quien coronó a la flamante representante. Junto a él, participaron autoridades municipales, educativas y familiares de las 59 candidatas que representaron a colegios de toda la capital jujeña, “estamos muy contentos porque el clima acompañó, hubo un gran despliegue y un trabajo muy profesional de todo el equipo, encabezado por ‘Kitty’ Conde. Las distintas secretarías trabajaron intensamente para brindar este espectáculo que disfrutaron más de tres mil personas”, expresó el intendente Jorge, quien además destacó el valor formativo y humano de esta tradicional celebración: “El llevar adelante una carroza requiere mucho trabajo y compañerismo, una experiencia que deja muchas enseñanzas”.

El presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, también acompañó el evento y resaltó el valor social y cultural de esta fiesta, “es una nueva edición de esta fiesta de los jujeños, la número 74. Muchas generaciones la hemos vivido; yo recordaba aquellos desfiles en la Avenida Córdoba en los que tuve la posibilidad de participar. Y por supuesto, hoy son las nuevas generaciones las que lo dan todo en esta fiesta que tiene valores muy lindos para compartir, como el encuentro, la camaradería, la posibilidad de que estudiantes de distintos sectores de la provincia lleguen a la Ciudad Cultural y, durante una semana, convivan, se respeten, y generen acciones concretas para demostrar cómo en equipo se puede lograr un objetivo.”

Aguiar destacó a esta fiesta como única en el país y agradeció a todos los que intervinieron para que el evento se realice con gran esfuerzo, “estamos eligiendo a la embajadora de la Ciudad Capital, que va a representar en la elección provincial dentro de unos días. Con un gran despliegue, con la energía que nos mostraban los distintos colegios, con esas arengas, con ese apoyo permanente a su representante… Creo que esto es único en el país. Así que agradecer a todos los que hicieron posible esta gran elección que ha salido hermosa, y desearles a los protagonistas —que son los estudiantes— que la pasen muy bien, que la disfruten, porque es un recuerdo que va a quedar para toda la vida.”

Finalmente, Cristina “Kitty” Conde, Coordinadora General de Eventos y Espectáculos, remarcó el esfuerzo detrás del evento y el objetivo de mantener viva la esencia estudiantil, “estamos dando el inicio a lo que es esta Fiesta Nacional de los Estudiantes. Desde hace un tiempo venimos trabajando para que las candidatas puedan participar del desfile, de la Bienvenida Primavera y del desfile de las carrozas. Hoy nos está acompañando el tiempo, con esta elección, con este despliegue”, al tiempo que agregó, “veníamos anunciando que iba a ser algo más dinámico: las chicas no estarían tanto tiempo paradas, las hicimos salir en grupo, y entre pausa y pausa tuvimos cantantes en vivo. Cada intervalo fue de 3 minutos, con artistas que ya nos vienen acompañando y una gran pantalla con hermosos videos.”

Conde ponderó el esfuerzo de la Municipalidad, para que los estudiantes disfruten la FNE, “apoyados por nuestro intendente, lo que queremos es que no se pierda la esencia, que sigan siendo los adolescentes los que disfruten esta fiesta. Fue un gran show de las candidatas y después confraternizar, divertirse, y ver cómo —desde hace tiempo— llegan a esta instancia siendo ya todas amigas.

La elección capitalina no solo marcó el inicio de una nueva edición de la Fiesta de los Estudiantes, sino también una verdadera muestra del entusiasmo, la creatividad y el compromiso de la juventud jujeña. El evento tuvo como temática central la Inteligencia Artificial, con pantallas que proyectaron videos realizados por las propias candidatas, abordando temáticas como el bullying, e invitando a vivir una fiesta libre de violencia y llena de respeto.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el reconocimiento a Luciana Sánchez Huespe, representante del Instituto de Educación Especial APPACE, quien recibió una distinción especial de manos del intendente y el caluroso aplauso del público presente.

Durante los tres desfiles grupales, de aproximadamente 20 candidatas cada uno, el escenario se llenó de color, música y energía, con la destacada participación de Diableros Jujeños, que aportaron el ritmo a una noche inolvidable.

Representante Capital 2025: María Victoria Zamar, del Colegio Santa Bárbara

Primera Princesa: Carolina Ordoñez García, de la Escuela Normal

Segunda Princesa: María Emila Fermi, del Colegio Nueva Siembra.

Primera Dama de Honor: María Constanza Read, del Complejo Educativo José Hernández.

Segunda Dama de Honor: Candela García Antoraz, del colegio Martín Pescador

Miss Simpatía: Antonella Matorras del Colegio N° 3 “Éxodo Jujeño”.

Miss Elegancia: Amparo Pino del Centro Polivalente de Arte.

La noche cerró entre aplausos, abrazos y mucha emoción, marcando un comienzo soñado para la Fiesta Nacional de los Estudiantes, que continuará en los próximos días con los desfiles de carrozas y múltiples actividades que, una vez más, pondrán a los jóvenes en el centro de la escena cultural jujeña.