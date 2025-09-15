El Municipio continúa fortaleciendo el deporte en los centros deportivos de la ciudad

El intendente Raúl “Chuli” Jorge hizo entrega de nuevos elementos destinados a los distintos centros deportivos de la ciudad, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento de la actividad física y el acompañamiento a niños, niñas y jóvenes que asisten diariamente a estas instituciones barriales.

En este marco, la subsecretaria de Desarrollo Humano, Sandra Batistella, expresó, “estamos muy contentos de haber hecho esta compra. El intendente tiene la decisión de adquirir todos los meses elementos para los centros deportivos, porque tenemos muchísimos chicos que van a practicar deporte, así que contentos con estos nuevos elementos y vamos a seguir hasta el fin de año con estas compras para que todos los centros de los barrios y el centro tengan los elementos necesarios para desarrollar deporte”.

Por su parte, el subdirector general de Deportes, Gustavo Caliva, detalló que “en esta primera etapa tenemos 150 pelotas entre vóley, básquet y fútbol, que van a ser distribuidos a todos los centros deportivos de nuestros barrios. Esto surge de la iniciativa de inscripción online, a través de la cual se fue detectando la cantidad de chicos que se inscriben, qué deporte eligen y en qué barrio, así que estamos muy contentos de que los chicos reciban estos elementos deportivos que siempre vienen muy bien para seguir desarrollando la evolución de cada uno. Además, estas marcas son muy importantes porque facilitan la práctica del deporte”.

Caliva también precisó que “estos elementos deportivos están destinados a los nueve centros deportivos del distrito Centro y a los cinco de Alto Comedero, por lo que serán los chicos y los profesores de esas instituciones quienes recibirán este equipamiento”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/vxfFcQKDPNs