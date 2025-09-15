Entregaron más de 200 certificados de formación laboral

En el marco del despliegue y cobertura territorial que lleva adelante el Gobierno de la Provincia en materia de capacitación laboral, la Academia de Oficios entregó más de 200 certificados en ayudante panadero, ayudante de cocina, peluquería, electricidad domiciliaria, herrería y sublimación, entre otras especialidades.

En ese sentido, el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García, sostuvo que “formar en oficios, en tiempos tan difíciles, es una propuesta concreta, genuina y cercana” y añadió que “la capacitación es una gran herramienta para que todos los jujeños puedan emprender y desarrollarse”.

“Estamos delineando nuevos cursos de oficios para brindar más oportunidades laborales, este es el camino que elegimos”, resaltó y puntualizó que “tenemos la firme convicción de generar las oportunidades en todos los campos del mundo del trabajo”.

Asimismo, hizo saber que se presentó ante la Organización Internacional de Trabajo (OIT) una propuesta para que los cursos de oficio que brinda dicha academia tengan certificación internacional, lo cual “abre la competencia y oportunidad laboral de quienes cursen los módulos formativos”, acotó.

Finalmente, Álvarez García anticipó que el 16 de octubre se convocará a todas las personas que fueron y son parte de las capacitaciones, a los efectos de compartir experiencias y mostrar sus emprendimientos.

Para inscripciones, los interesados deben ingresar a academiadeoficios.jujuy.gob.ar. Por consultas, dirigirse a la Secretaría de Trabajo, ubicada en calle San Martín 260, San Salvador de Jujuy.