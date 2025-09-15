Hasta el miércoles 17 continúa la entrega de permisos para la venta en Ciudad Cultural

Se trata de los permisos para los vendedores de la economía popular que deseen comercializar sus productos en predios de Ciudad Cultural durante la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE). Desde la Dirección Control de Espacios Públicos, se avanza con la habilitación formal de cada puesto, brindando a los trabajadores las condiciones necesarias para desarrollar su actividad de manera organizada y segura.

Al respecto, el director del área mencionada, Rubén Tabarcachi, aclaró que hasta ahora se consideran 80 permisos disponibles, adjudicando los lugares en base a un padrón previamente establecido, “garantizando el orden en el predio, la diversidad de rubros y el cumplimiento de las normativas higiénico-sanitarias”.

Cabe destacar que los vendedores deben cumplir con los requisitos exigidos, entre ellos el curso de manipulación de alimentos, en caso de corresponder al rubro gastronómico, y presentar la documentación pertinente para acceder al permiso. Puntualizó que “la persona que comercializa alimentos, tiene que traer el carnet de manipulación de alimento al día, además foto 4×4, fotocopia del DNI, carnet sanitario”.

Finalmente destacó “los vendedores ambulantes habilitados deberán realizar el pago correspondiente para asegurar su espacio en Ciudad Cultural durante la Fiesta Nacional de los Estudiantes. En caso de no concretar el pago en el plazo establecido, el lugar será liberado y reasignado a otros interesados, principalmente para la venta de alimentos, priorizando así el orden y la organización del evento”.

Las oficinas de la Dirección de Espacios Públicos se encuentran en Dorrego esquina Iguazú