La Comisión de Salud dio despacho favorable al Proyecto Código Mariposa

Continuará su tratamiento en la Comisión de Legislación General.

En el Salón Dr. Raúl Alfonsín de la Legislatura de Jujuy, la Comisión de Salud presidida por el diputado Omar Gutiérrez, recibió a la Dra. Claudia Andrea Castro, Directora Provincial de Maternidad, Infancia y Adolescencia, con el fin de analizar y enriquecer el proyecto de ley Protocolo Código Mariposa, el cual establece su aplicación obligatoria en efectores de salud públicos y privados de la provincia, con el objetivo de brindar un trato respetuoso, humanizado y un acompañamiento integral a las familias que atraviesan la pérdida de un hijo durante la gestación, el parto o hasta los tres años de edad.

Posterior a la reunión, el legislador Omar Gutiérrez destacó que el proyecto busca sensibilizar al personal de salud para que trabaje con empatía y respeto, evitando así, la revictimización y garantizando un espacio de contención para las familias. De esta manera, informó que se introdujeron modificaciones relevantes que mejoran la iniciativa del proyecto.

Por su parte, la Dra. Claudia Castro valoró el avance legislativo señalando que se trata de una herramienta muy positiva, que permitirá unificar procedimientos y fortalecer las buenas prácticas en el sistema de salud, asegurando respuestas sensibles y de calidad ante situaciones de duelo perinatal o en la primera infancia.

Por último, señalaron que luego del despacho favorable de la comisión el proyecto será analizado por Legislación General, coincidiendo en la importancia de esta ley como estrategia para mejorar la atención sanitaria.