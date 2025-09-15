Medidas de tránsito por traslados y Desfiles de Carrozas

La Dirección de Tránsito y Transporte, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, comunicó a la población en general y a los conductores en particular, una serie de medidas preventivas y restricciones en el marco de la realización de los tradicionales Desfiles de Carrozas sobre Avenida de los Estudiantes Jujeños, en Ciudad Cultural.

El personal motorizado de la Dirección de Tránsito acompañará el traslado de carrozas y carruajes hacia la Ciudad Cultural, por lo que se solicita circular con precaución en las siguientes fechas y horarios:

Martes 16 de septiembre: de 9:00 a 19:00 hs.

Miércoles 17 de septiembre: de 9:00 a 16:00 hs.

Los recorridos afectarán Ruta Provincial 1, Ruta Nacional 66, Ruta Nacional 9, así como también Av. Santibáñez, Airampo y los diferentes accesos a Ciudad Cultural.

Con motivo de los desfiles programados para los días 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 y 27 de septiembre, a partir de las 18:00 hs. regirán cortes de tránsito, restricciones de estacionamiento y desvíos de transporte urbano.

Cortes de tránsito:

Av. Bolivia y Av. de los Estudiantes

Av. de los Estudiantes y Av. de las Carrozas

Av. de los Estudiantes y Prolongación Zorrilla de San Martín

Curupaití y Av. Bolivia

Curupaití y Zorrilla de San Martín

Curupaití y derivador ingreso a zona sur de Av. de los Estudiantes

Curupaití y Prolongación Juntos en Jujuy

Curupaití y Félix de Olazábal

Colectora Ruta 9 y Washington (ingreso clandestino)

Rotonda de Av. de los Estudiantes (ingreso a Ciudad Cultural)

Av. de los Estudiantes y Colectora Pila Solá

Colectora Pila Solá y Av. de las Carrozas

Av. de las Carrozas y Juntos en Jujuy

Av. de las Carrozas y Dr. Vidal

Av. de las Carrozas y Pedro del Portal

Av. de las Carrozas ingreso zona sur

Av. de los Estudiantes ingreso a Airampo (B° 23 de Agosto)

Suipacha y Coronel Arias

Ituzaingó y Dr. Vidal

Restricción de estacionamiento:

Suipacha entre Pedro del Portal y Colectora Pila Solá.

Desvío de transporte urbano de pasajeros:

A partir de las 18:00, las unidades modificarán su recorrido por Santibáñez, Cmdte. Pérez, Airampo, Acceso a Bº 23 de Agosto, Suipacha, Colectora Pila Solá, Av. de las Carrozas, Av. Bolivia, Av. Córdoba, retomando luego su trayecto habitual.

Parada de taxis de radiollamada: sobre Espejo y Curupaití (ANSES).

Parada del transporte urbano: sobre Av. de las Carrozas en toda su extensión.

Ingreso de vecinos de Bº Alto Padilla: con acreditación de domicilio (DNI o boleta de servicio) por Félix de Olazábal y Zorrilla de San Martín.

Estacionamiento en Av. Bolivia: permitido a 45° desde Airampo hasta Caídos por la Patria.

Finalmente, la Municipalidad instó a la ciudadanía a respetar la señalización y las indicaciones del personal de tránsito, a fin de garantizar el orden y la seguridad vial durante el desarrollo de las actividades festivas.