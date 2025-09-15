Noticias de Jujuy

Modernización municipal. Presentaron Programa de transformación digital de municipios

Jujuy
Presentaron Programa de transformación digital de municipios

Se presentó el Programa de Transformación Digital de Municipios, una iniciativa que busca agilizar trámites, optimizar la gestión y brindar servicios más cercanos que beneficien al ciudadano.

Tras la presentación oficial del Programa por el Gobernador Carlos Sadir y la Ministra Isolda Calsina junto con los intendentes de El Carmen, Perico, San Salvador de Jujuy, se hizo una reunión ejecutiva en la que se trataron los aspectos estratégicos del programa y se dió a conocer el método de implementación de la primera etapa de digitalización de trámites, turnos y servicios, con el propósito de mejorar la atención al vecino.

Por otra parte; es necesario destacar que se realizaron capacitaciones con equipos técnicos municipales, donde se presentaron herramientas digitales para simplificar gestiones y centralizar reclamos y consultas ciudadanas en una única plataforma, con el fin de fortalecer la modernización para minimizar la burocracia y acercar el municipio al ciudadano.

Participaron de las reuniones la ministra Isolda Calsina, el ministro de Gobierno Normando Álvarez García, la secretaria de Innovación Pública Alejandra Mollón y el secretario de Gobierno Digital y Transformación Administrativa, Marcelo Genzel.

Al respecto, la ministra Calsina destacó; «Nuestra visión es consolidar una Provincia que proporcione las herramientas necesarias para la inclusión de todos, promoviendo una administración pública digital y eficiente. El Gobierno Provincial está trabajando activamente para implementar en los municipios trámites unificados y digitales que permitan estar más cerca de la gente, respondiendo de manera eficiente a sus necesidades”.

