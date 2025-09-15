Modernización municipal. Presentaron Programa de transformación digital de municipios

Se presentó el Programa de Transformación Digital de Municipios, una iniciativa que busca agilizar trámites, optimizar la gestión y brindar servicios más cercanos que beneficien al ciudadano.

Tras la presentación oficial del Programa por el Gobernador Carlos Sadir y la Ministra Isolda Calsina junto con los intendentes de El Carmen, Perico, San Salvador de Jujuy, se hizo una reunión ejecutiva en la que se trataron los aspectos estratégicos del programa y se dió a conocer el método de implementación de la primera etapa de digitalización de trámites, turnos y servicios, con el propósito de mejorar la atención al vecino.

Por otra parte; es necesario destacar que se realizaron capacitaciones con equipos técnicos municipales, donde se presentaron herramientas digitales para simplificar gestiones y centralizar reclamos y consultas ciudadanas en una única plataforma, con el fin de fortalecer la modernización para minimizar la burocracia y acercar el municipio al ciudadano.

Participaron de las reuniones la ministra Isolda Calsina, el ministro de Gobierno Normando Álvarez García, la secretaria de Innovación Pública Alejandra Mollón y el secretario de Gobierno Digital y Transformación Administrativa, Marcelo Genzel.

Al respecto, la ministra Calsina destacó; «Nuestra visión es consolidar una Provincia que proporcione las herramientas necesarias para la inclusión de todos, promoviendo una administración pública digital y eficiente. El Gobierno Provincial está trabajando activamente para implementar en los municipios trámites unificados y digitales que permitan estar más cerca de la gente, respondiendo de manera eficiente a sus necesidades”.