Trabajo en territorio. Jornada de prevención de la violencia de género en Reyes

En la oportunidad, se ofrecieron herramientas y orientación para que la comunidad pueda conocer sus derechos y acceder a redes de contención.

En el marco del programa “La Muni junto a Vos”, el Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades participó en la localidad de Reyes de una actividad donde se brindó información para vecinos y vecinas sobre los servicios disponibles con los que cuenta el Gobierno de Jujuy.

A través de un stand interactivo, y en articulación con distintas instituciones provinciales y municipales, se ofrecieron herramientas y orientación para que la comunidad pueda conocer sus derechos, acceder a redes de contención y saber dónde recurrir en caso de atravesar una situación de violencia.

Se recordó que el acompañamiento es gratuito, confidencial y accesible para las mujeres y personas de la diversidad que lo necesiten. Para ello, se encuentra disponible la línea provincial 0800 888 4363, como así también los 19 Centros de Atención a Mujeres en Situación de Violencia que se encuentran distribuidos en toda la provincia.

Estos dispositivos cuentan con profesionales del trabajo social, la abogacía y la psicología quienes acompañan el proceso con terapias psicológicas y asesoramiento legal gratuitos.

De esta manera, la iniciativa reafirma el compromiso de seguir construyendo espacios de cercanía, información y acompañamiento, con el objetivo de garantizar el derecho a una vida libre de violencias para todas las personas.

Participó de esta jornada Victoria Zerpa, Coordinadora de Promoción de Derechos de las Mujeres y la Diversidad.