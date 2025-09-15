Noticias de Jujuy

Trabajo en territorio. Jornada de prevención de la violencia de género en Reyes

Jujuy
Jornada de prevención de la violencia de género en Reyes

En la oportunidad, se ofrecieron herramientas y orientación para que la comunidad pueda conocer sus derechos y acceder a redes de contención.

En el marco del programa “La Muni junto a Vos”, el Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades participó en la localidad de Reyes de una actividad donde se brindó información para vecinos y vecinas sobre los servicios disponibles con los que cuenta el Gobierno de Jujuy.

A través de un stand interactivo, y en articulación con distintas instituciones provinciales y municipales, se ofrecieron herramientas y orientación para que la comunidad pueda conocer sus derechos, acceder a redes de contención y saber dónde recurrir en caso de atravesar una situación de violencia.

Se recordó que el acompañamiento es gratuito, confidencial y accesible para las mujeres y personas de la diversidad que lo necesiten. Para ello, se encuentra disponible la línea provincial 0800 888 4363, como así también los 19 Centros de Atención a Mujeres en Situación de Violencia que se encuentran distribuidos en toda la provincia.

Estos dispositivos cuentan con profesionales del trabajo social, la abogacía y la psicología quienes acompañan el proceso con terapias psicológicas y asesoramiento legal gratuitos.

De esta manera, la iniciativa reafirma el compromiso de seguir construyendo espacios de cercanía, información y acompañamiento, con el objetivo de garantizar el derecho a una vida libre de violencias para todas las personas.

Participó de esta jornada Victoria Zerpa, Coordinadora de Promoción de Derechos de las Mujeres y la Diversidad.

