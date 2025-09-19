Agasajo a representantes de instituciones educativas con modalidad de educación especial en el Mercado Central

La Dirección de Inclusión y Deporte de la Municipalidad llevó adelante una nueva jornada del programa “Inclusión es Acción”, que busca garantizar la participación de jóvenes egresadas con discapacidad, pertenecientes a instituciones de Educación Especial, en el marco de la tradicional Fiesta Nacional de los Estudiantes.

En esta oportunidad, las participantes compartieron un almuerzo, actividades recreativas, música y sorteos en las instalaciones del Mercado Central “6 de Agosto”.

La directora de Inclusión del municipio, Mariel Sadir, destacó la continuidad de este proyecto que se desarrolla desde hace más de tres años, “el objetivo es integrar a las representantes que forman parte del sistema educativo provincial en la modalidad de educación especial. Queremos que, al igual que todas las adolescentes , vivan plenamente esta fiesta. Buscamos incluirlas en cada una de las actividades de la agenda y hoy lo hacemos en el Mercado Central junto a sus familias y compañeros de distintas instituciones”.

Asimismo, Sadir agradeció el acompañamiento recibido, “las chicas están felices y muy agradecidas al Mercado Central, que nos abrió sus puertas con un almuerzo especial. Los puesteros colaboraron con muchos obsequios y detalles que hicieron aún más linda la jornada”.

Por su parte, la administradora del Mercado Central “6 de Agosto”, Alba Ortíz, celebró la iniciativa, “es una gran alegría recibir a las reinas en el marco del programa Inclusión es Acción. Los puesteros se sumaron con entusiasmo y también nos acompaña el Chico 10. Queremos seguir trabajando de manera conjunta con distintas actividades permanentes que fortalezcan la inclusión”.

