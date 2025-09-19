Articulación. Avanzan estrategias comunes contra el mito de las denuncias falsas en todo el país

El Consejo Provincial de Mujeres destacó la importancia de la construcción de políticas públicas basadas en evidencia y en la prevención de la violencia por motivos de género.

La Presidenta del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades, Lourdes Navarro, participó del Encuentro Virtual con MAM (Áreas de Género Provinciales), destinado al diálogo de estrategias sobre la agenda de denuncias falsas en el marco de las políticas públicas de género.

Durante la jornada se abordaron distintos ejes de análisis que permitieron enriquecer el intercambio y proyectar líneas de acción conjuntas.

Este espacio permitió compartir los resultados del estudio realizado por ONU Mujeres en Uruguay, que aporta datos relevantes para comprender y desmitificar los discursos en torno a las denuncias falsas; presentar un panorama actualizado de los avances legislativos y de los principales argumentos en los debates públicos y parlamentarios; generar un intercambio con las provincias, a fin de conocer el estado de situación en cada territorio y fortalecer estrategias comunes que permitan garantizar la protección integral para las personas en situación de violencia.

Asimismo, se expresó un especial agradecimiento a ONU Mujeres y al UNFPA por la invitación y por promover instancias de reflexión fundamentales para avanzar hacia sociedades más justas e igualitarias.

Finalmente, se recordó a la comunidad que, ante situaciones de violencia de género, está disponible la línea gratuita 0800 888 4363, como también la red de 19 Centros de Atención Integral a Mujeres en Situación de Violencia distribuidos en toda la provincia, donde equipos especializados están para asistir, contener y acompañar a quienes lo necesiten.

Participó del encuentro virtual Victoria Zerpa, Coordinadora de Promoción de Derechos de las Mujeres y la Diversidad.