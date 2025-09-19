El Cabildo de Jujuy celebra los 215 años de la Independencia de Chile junto a su comunidad

El Cabildo Histórico de San Salvador de Jujuy se vistió de gala este jueves 18 de septiembre para conmemorar los 215 años de la Independencia de Chile, en una celebración que contó con la participación de la colectividad chilena residente en la provincia y diversas comunidades que habitan el territorio jujeño.

La ceremonia, que se desarrolló entre las 10:00 y 12:00 horas en el emblemático Salón Éxodo, fue encabezada por el Secretario de Turismo de Jujuy, Diego Valdecantos, quien destacó la importancia del evento para fortalecer los lazos binacionales y la integración cultural.

«Estamos acá en la celebración junto a la colectividad chilena de los 215 años de lo que es la independencia, algo muy importante para todos los países, la libertad de los países y la democracia», expresó Valdecantos durante el acto protocolar.

El funcionario provincial subrayó que esta conmemoración se enmarca en la política de hacer de El Cabildo «un lugar de encuentro, no solo para los jujeños, sino para todos los turistas que nos visitan y para aquellas colectividades que habitan nuestro territorio».

La celebración incluyó elementos tradicionales de la cultura chilena y contó con la participación de representantes de otras comunidades extranjeras, evidenciando el carácter multicultural de la provincia de Jujuy y su compromiso con la integración regional.

El evento se suma a las diversas actividades culturales que el Cabildo de Jujuy organiza durante el año para promover el diálogo intercultural y fortalecer los vínculos con los países hermanos, especialmente aquellos que comparten historia y tradiciones con Argentina.

La independencia de Chile, proclamada el 18 de septiembre de 1810, marca un hito fundamental en la historia sudamericana y su conmemoración en territorio jujeño reafirma los lazos fraternos entre ambas naciones, separadas por la Cordillera de los Andes pero unidas por una historia común de lucha por la libertad y la democracia.