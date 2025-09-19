Noticias de Jujuy

El CEOP cumplió 35 años cuidando a los jujeños

Jujuy
El CEOP cumplió 35 años cuidando a los jujeños

Se conmemoró el 35º aniversario de la creación del Cuerpo Especial de Operaciones Policiales (CEOP), unidad operativa clave en la prevención del delito y la lucha contra el crimen organizado, en el marco de las políticas públicas enfocadas en la protección de los jujeños y de los bienes públicos y privados.

La ceremonia conmemorativa, estuvo encabezada por el gobernador de la Provincia, Carlos Sadir; el secretario de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro; y el jefe de Policía, Milton Sánchez Conrado; en compañía de integrantes de diversas unidades.

Cabe destacar, que el gobernador Sadir aprobó un adicional para personal del CEOP que haya cumplido el curso habilitante como fuerzas especiales y que revista en dicho cuerpo.

En la oportunidad, Sadir enfatizó que “es justo reconocer y poner en valor todo lo que hace el CEOP por los jujeños”.

Además, hizo especial referencia a las cualidades profesionales de los efectivos del CEOP, indicando que “el perfeccionamiento y la jerarquización es una constante que se traduce en un servicio eficiente a la comunidad”.

Por su parte, Pulleiro anunció que se encuentra en proceso de compra equipamiento de protección individual y antimotín, como así también armamento y simulador de tiro.

En cuanto al adicional, dijo que “es una forma de reconocer el esfuerzo del personal” y agregó que “es también un incentivo para hacer la especialización en fuerzas especiales”.

A su turno, Sánchez Conrado, manifestó que “es un honor tener hoy oficiales y suboficiales con un alto nivel profesional y gran calidad de personas dispuestas a velar por los jujeños con lealtad, vocación y disciplina” y la misma consideración hizo extensiva “al cuerpo de cadetes que se forman continuamente para sumar su esfuerzo”

También podría interesarte
Jujuy

Fue todo un éxito la primera edición de “Búsqueda de la Historia”

Jujuy

Trabajo en territorio. Se fortalece la prevención de la violencia y el acompañamiento…

Jujuy

Turismo. Jujuy participará de la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025

Jujuy

El Cabildo de Jujuy celebra los 215 años de la Independencia de Chile junto a su…

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.