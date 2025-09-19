Oportunidades Laborales. El Gobierno iniciará nuevas capacitaciones en oficios en San Pedro y La Esperanza

El Ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García, encabezó el acto de entrega de certificados de finalización de curso de mecánica de motos desarrollado en San Pedro y La Esperanza.

“Frente a una política económica nacional que no apoya la producción, ni la industrias, ni el empleo, el gobernador Carlos Sadir apuesta a dotar de herramientas laborales reales a todos los interesados en acceder al mundo del trabajo”, enfatizó el ministro.

De esta manera, la cartera de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo y la Municipalidad de San Pedro, renuevan su compromiso con el bienestar y el crecimiento de jujeños y jujeñas.

Por otra parte, Álvarez García, acompañado por el Secretario de Trabajo, Andrés Lazarte, Gabriel Fiad, Secretario de Administración y finanzas y Julieta Mansilla, Coordinadora del Observatorio socio-laboral, Director de Formación Laboral Nicolas Ruiz y Director de Delegaciones Regionales Marcelo Robles, anticipó que se implementará un nuevo curso de maquinaria pesada, incluyendo manejo de topadoras, y próximamente estará disponible un simulador de manejo de camiones.

También adelantó que el próximo 16 de octubre se realizará una Expo Feria del Empleo, en la que se exhibirán los aprendizajes de quienes se capacitaron en los últimos meses, y se presentarán nuevas ofertas formativas.

Asimismo, recalcó que “la Academia de Oficios lanzada recientemente, servirá para todos los jujeños, en cada rincón de la provincia”.

Para San Pedro y La Esperanza, el curso de maquinaria pesada representa una oportunidad significativa, pues se trata de una especialidad muy demandada en la provincia. “Apostamos por estos oficios como salida ante la difícil situación económica que atraviesa el país”, expresó Álvarez García.

El acto culminó con un reconocimiento a quienes participaron activamente y con el compromiso de continuar expandiendo la oferta formativa para fortalecer el empleo, el emprendimiento y el trabajo digno en Jujuy.