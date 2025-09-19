«Pedaleando por las Nubes», la carrera ciclística non-stop que conecta Jujuy con Salta

Del 19 al 23 de septiembre, 15 ciclistas enfrentarán un recorrido de 700 kilómetros con más de 8.000 metros de desnivel acumulado

La carrera ciclística «Patagonia Ultra Bike» se prepara para una nueva edición que promete ser una de las más desafiantes de su historia, con un recorrido de 625 kilómetros que conectará las provincias de Salta y Jujuy entre el 19 y 23 de septiembre de 2026.

En esta edición, 15 corredores enfrentarán el desafío de recorrer aproximadamente 700 kilómetros en bicicleta, atravesando algunos de los paisajes más impresionantes y exigentes del Noroeste Argentino durante cinco días consecutivos de pedaleo.

La organización del evento se encuentra coordinando con las autoridades locales, incluyendo al Secretario de Turismo de Jujuy, Diego Valdecantos, quien estuvo presente en las gestiones, el establecimiento de diversos check points estratégicos a lo largo del recorrido.

Inscripciones y modalidades

El evento ofrece dos modalidades de participación: individual y en pareja, con un sistema de inscripción por etapas que va desde los 315 hasta los 490 dólares, dependiendo del momento de la inscripción y la modalidad elegida.

La segunda etapa de inscripciones para participantes individuales tuvo un costo de 315 dólares, mientras que la tercera y última etapa tuvo un valor de 350 dólares.

Para aquellos que prefieren el desafío en pareja, la segunda etapa de inscripción ronda los 445 dólares, mientras que la etapa final alcanza los 490 dólares.

Un desafío de nivel mundial

La Patagonia Ultra Bike se ha consolidado como una de las carreras de ciclismo de montaña más exigentes de Sudamérica, atrayendo a ciclistas profesionales y aficionados de alto nivel que buscan poner a prueba sus límites físicos y mentales.

El recorrido por territorios salteño y jujeño no solo representa un desafío deportivo excepcional, sino que también constituye una oportunidad única para mostrar al mundo los paisajes más espectaculares del norte argentino, desde quebradas multicolores hasta imponentes formaciones montañosas.

Los pagos pueden realizarse mediante transferencia bancaria, efectivo en pesos argentinos o dólares estadounidenses, o a través de la página web oficial, con el tipo de cambio al dólar blue del día de la transferencia para pagos en moneda nacional.

Esta competencia promete reunir una vez más a los mejores exponentes del ciclismo de resistencia, consolidando la región como un destino de primer nivel para el turismo deportivo y aventura.