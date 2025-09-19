Políticas públicas. Articulación con la Justicia para fortalecer estrategias contra la violencia de género

Además se apunta a fortalecer la respuesta a las personas que atraviesan situaciones de violencia.

El Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades mantuvo una reunión con integrantes de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy, junto a la titular de la Oficina de la Mujer y magistrados de los Juzgados Especializados en Violencia de Género e Intrafamiliar de San Salvador de Jujuy, Perico y Humahuaca.

El encuentro tuvo como finalidad generar un espacio de diálogo y trabajo conjunto sobre los principales desafíos que implica el abordaje de las situaciones de violencia de género en la provincia.

Desde el Consejo Provincial de Mujeres se destacó la importancia de continuar trabajando con compromiso, decisión política y en articulación con los organismos institucionales para llegar a cada persona con políticas concretas que garanticen el derecho a vivir una vida libre de violencias y discriminación.

Asimismo, se reafirmó el compromiso de continuar con acciones que permitan llegar a cada rincón de la Provincia con acciones orientadas a la prevención y erradicación de la violencia por motivos de género como así también a la asistencia en casos de vulnerabilidad de mujeres o personas de la diversidad.

De la reunión participaron la Presidenta del Consejo Provincial de Mujeres, Lourdes Navarro; Leonardo Fernández, Director de Abordaje Integral contra la Violencia de Género; Paola Villagra, Coordinadora de Atención Integral a Casos de Alto Riesgo y Trata de Personas; y Gabriela Salinas Flores, Coordinadora de los Centros de Atención Integral a Mujeres en Situación de Violencia de Género.

Por la Suprema Corte de Justicia de Jujuy estuvo la Dra. Laura Lamas González, referente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la Oficina de la Mujer; los jueces del máximo tribunal judicial de la provincia, Dr. Sergio Jenefes; la Jueza de Género de San Salvador, Noelia Cruz; la Jueza de Violencia de Género de Humahuaca, Natalia Segovia; la Jueza de San Salvador, Mónica Cruz Martínez; y el Juez de Perico, Cristian Molina.