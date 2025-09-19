Prestaciones. Masiva convocatoria en el Taller de Inclusión Digital del ISJ en La Quiaca

La propuesta apunta a acercar las nuevas tecnologías y gestiones virtuales a personas mayores.

Con el propósito de ampliar los beneficios para los afiliados del interior de la Provincia, el Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) a través del área de Promoción de la Salud llevó a cabo en la ciudad de La Quiaca el Taller de Inclusión Digital “Yo me conecto”, con una masiva participación de adultos mayores.

El taller tiene el objetivo de contribuir al bienestar y una mejora en la calidad de vida, como así también de acercar las nuevas tecnologías a nuestros adultos mayores, siendo coordinado por las áreas de Sistemas y Comunicación Institucional y la intención es replicarlo en diferentes localidades del interior del territorio provincial.

En ese contexto, Guillermo Ávila del área Sistemas del ISJ puso de relieve el protagonismo y la interacción de los asistentes al taller, que a partir de ahora podrán contar con las nuevas herramientas de digitalización como la Credencial Digital ISJ y otros mecanismos que lleva adelante la obra social.

Cabe acotar que concluido el taller se entregaron los respectivos certificados de capacitación a los asistentes, a cargo de Luciano Andreani asesor de la Vocalía primera del ISJ, como así se recepcionaron consultas e inquietudes de los afiliados de la obra social.