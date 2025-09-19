Sadir presente en el inicio de los Desfiles de Carrozas

El gobernador de Jujuy encabezó el acto de inicio de los tradicionales Desfiles de Carrozas en el marco de la 74º Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Al respecto, el titular del Ente Autárquico Permanente de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE), Martín Meyer, destacó la presencia del gobernador Carlos Sadir que siempre acompaña todas las actividades que se realizan, conjuntamente con otros funcionarios provinciales.

Asimismo, agradeció “el apoyo de muchísima gente que ha sido parte y es parte de esta Fiesta, como la primer Comisión Estudiantil”.

Meyer recalcó que “es muy importante que la gente acompañe todas las actividades, y acá lo está haciendo. Ayer tuvimos mucha gente en el Desfile Bienvenida Primavera, y ojalá que así sea todos estos días que se nos vienen. La idea es que ésta siga siendo una fiesta familiar, y eso es lo que vemos. Mucha familia, muchos chicos, chicas, adultos, mayores. Tenemos concurrencia de muchos lugares del país, y eso demuestra que nuestra fiesta crece año a año”.

Por último, hizo hincapié en que “tenemos todas las áreas de Gobierno trabajando, agradecerles a todos ellos, ya que sería imposible una Fiesta Nacional de esta envergadura sin el apoyo de todos. Y tenemos también muchos estudiantes del interior que se están alojando en el RI 20. Como cada año, esta es una fiesta inclusiva, para disfrutar, compartir y por supuesto, inolvidable”.