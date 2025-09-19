Noticias de Jujuy

Trabajo en territorio. Se fortalece la prevención de la violencia y el acompañamiento a juventudes en la Puna

Jujuy
Se fortalece la prevención de la violencia y el acompañamiento a juventudes en la Puna

El objetivo de la jornada fue profundizar la articulación y planificar futuras instancias de formación y acompañamiento destinadas a las juventudes de la región.

En continuidad con las acciones que se vienen desarrollando en distintas localidades de la Puna, el Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades, junto a EXXAR y el Ministerio de Educación, mantuvieron una nueva reunión de trabajo.

Prevención en la Puna

Meses atrás, a través de esta alianza interinstitucional, se llevaron a cabo talleres de prevención y cuidados que alcanzaron a cientos de jóvenes de diversas comunidades puneñas, generando espacios de reflexión, aprendizaje y diálogo sobre la importancia de los vínculos sanos, la prevención de las violencias y el ejercicio pleno de derechos.

En esta oportunidad, se avanzó en la planificación de próximas fechas y en la definición de estrategias para ampliar la llegada de la iniciativa, con la finalidad de garantizar que cada vez más adolescentes y jóvenes puedan acceder a estas herramientas formativas que fortalecen su desarrollo integral.

Desde las instituciones organizadoras se destacó que el trabajo articulado entre el Estado, el sector privado y las comunidades es esencial para construir sociedades más justas, inclusivas e igualitarias, donde las juventudes sean protagonistas y cuenten con los recursos necesarios para desenvolverse en entornos seguros y libres de violencias.

Por parte del Consejo Provincial de Mujeres participó el Director Provincial de Políticas Culturales y Comunicación, Franco Dorado y el Referente Juvenil REE SI!, Joaquín Saavedra. Por la Empresa EXXAR referentes del Área Relaciones Comunitarias, Rosana Calpanchay y Daniela Bichara.

En representación del Ministerio de Educación, la Jefa del Departamento de Apoyo Institucional (DAI), Fernanda Montenovi y Claudia López del equipo técnico.

También podría interesarte
Jujuy

Fue todo un éxito la primera edición de “Búsqueda de la Historia”

Jujuy

Turismo. Jujuy participará de la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025

Jujuy

El Cabildo de Jujuy celebra los 215 años de la Independencia de Chile junto a su…

Jujuy

Estudiantes del Profesorado de Portugués participarán como intérpretes y traductores…

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.