Trabajo en territorio. Se fortalece la prevención de la violencia y el acompañamiento a juventudes en la Puna

El objetivo de la jornada fue profundizar la articulación y planificar futuras instancias de formación y acompañamiento destinadas a las juventudes de la región.

En continuidad con las acciones que se vienen desarrollando en distintas localidades de la Puna, el Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades, junto a EXXAR y el Ministerio de Educación, mantuvieron una nueva reunión de trabajo.

Prevención en la Puna

Meses atrás, a través de esta alianza interinstitucional, se llevaron a cabo talleres de prevención y cuidados que alcanzaron a cientos de jóvenes de diversas comunidades puneñas, generando espacios de reflexión, aprendizaje y diálogo sobre la importancia de los vínculos sanos, la prevención de las violencias y el ejercicio pleno de derechos.

En esta oportunidad, se avanzó en la planificación de próximas fechas y en la definición de estrategias para ampliar la llegada de la iniciativa, con la finalidad de garantizar que cada vez más adolescentes y jóvenes puedan acceder a estas herramientas formativas que fortalecen su desarrollo integral.

Desde las instituciones organizadoras se destacó que el trabajo articulado entre el Estado, el sector privado y las comunidades es esencial para construir sociedades más justas, inclusivas e igualitarias, donde las juventudes sean protagonistas y cuenten con los recursos necesarios para desenvolverse en entornos seguros y libres de violencias.

Por parte del Consejo Provincial de Mujeres participó el Director Provincial de Políticas Culturales y Comunicación, Franco Dorado y el Referente Juvenil REE SI!, Joaquín Saavedra. Por la Empresa EXXAR referentes del Área Relaciones Comunitarias, Rosana Calpanchay y Daniela Bichara.

En representación del Ministerio de Educación, la Jefa del Departamento de Apoyo Institucional (DAI), Fernanda Montenovi y Claudia López del equipo técnico.