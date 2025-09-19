Turismo. Jujuy participará de la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025

La provincia de Jujuy confirmó su participación en la Feria Internacional de Turismo (FIT) que se realizará del 27 al 30 de septiembre en el predio de la Sociedad Rural Argentina en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El stand número 1320 de Jujuy, ubicado dentro del sector de la Región Norte, abrirá sus puertas al público general los días 27 y 28 de septiembre de 14:00 a 21:00 horas, mientras que los días 29 y 30 estará destinado exclusivamente a profesionales del sector turístico de 10:00 a 19:00 horas.

Esta participación representa una oportunidad estratégica para posicionar los atractivos turísticos jujeños en el mercado nacional e internacional. La provincia aprovechará el evento para promocionar sus destinos, desde la Quebrada de Humahuaca hasta las Salinas Grandes, consolidando su posición como uno de los principales destinos turísticos del norte argentino.

La presencia de Jujuy en FIT se enmarca en la política provincial de promoción turística que busca incrementar la llegada de visitantes y fortalecer la economía regional a través del turismo sustentable.