Celebración. Conmemoración del Día Internacional del Turismo en Casa de Gobierno

En el Salón de la Bandera de Casa de Gobierno se llevó a cabo el acto por el Día Internacional del Turismo, una fecha que reconoce la importancia de esta actividad a nivel mundial.

Por su parte, La presidenta del Colegio de Profesionales en Turismo, Mariana Zambrano, destacó que “Ya por tercer año consecutivo estamos conmemorando el Día Mundial del Turismo en el Salón de la Bandera. Anteriormente no se celebraba nuestra profesión y como colegio, creemos fundamental jerarquizar y poner en valor esta fecha tan significativa”.

Asimismo, explicó que el acto se realizó de manera anticipada, ya que el 27 de septiembre muchos profesionales participarán de la Feria Internacional de Turismo (FIT). En este marco, Zambrano agradeció la presencia de colegas, funcionarios y representantes del sector público y privado, subrayando la importancia de trabajar en conjunto bajo el lema de este año “Turismo y transformación sostenible”.

La titular del Colegio también invitó a los jóvenes que están estudiando la carrera de Turismo en la universidad pública a sumarse a esta profesión, resaltando el crecimiento y auge de la actividad en la provincia. “Jujuy es una provincia rica, diversa y hermosa, con un gran potencial tanto a nivel nacional como internacional. Por eso es fundamental profesionalizar el sector, garantizar la calidad y seguir posicionando nuestra profesión”, señaló.

Finalmente, Zambrano expresó su agradecimiento al Gobierno de la Provincia por acompañar la conmemoración y concluyó que “Que este día nos encuentre unidos, jerarquizando nuestra labor y trabajando de manera equilibrada y sostenible por el desarrollo turístico de Jujuy”.

Estuvieron presentes el Secretario de Turismo de la Municipalidad de San Salvador, Luciano Córdoba; la Presidente de la Asociación de Hoteles de Turismo filial Jujuy, Leticia Balut; la Coordinadora de Desarrollo de Productos, Innovación, Calidad y Capacitación Turística de la Secretaria de Turismo, Jorgelina Duhart.