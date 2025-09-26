El intendente Jorge acompañó la inauguración de obras sanitarias en el barrio Kennedy

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, junto al Gobierno Provincial, inauguró nuevos espacios sanitarios en el barrio Kennedy, con obras que incluyen la construcción de vestuarios en el Polideportivo ubicado entre calles Formosa y Esnaola. Estas intervenciones responden a un pedido histórico de los vecinos, y se suman a un plan de mejoras que busca revalorizar la zona y sus múltiples actividades comunitarias y deportivas.

Al respecto, el intendente Raúl “Chuli” Jorge destacó la importancia de esta acción conjunta, “muy agradecido a la intervención, al aporte solidario del Gobierno Provincial, al Ministro Stanic, donde verdaderamente se ve vecinalismo, actividad permanente, hay una gran concentración en nuestro Centro de Participación Vecinal, y con los baños solicitados por los vecinos, vienen también obras complementarias que vamos a seguir desarrollando en este sector tan poblado, con tanta historia, con tanta cooperación de vecinos”.

Por su parte, el ministro de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda, Carlos Stanic, subrayó el carácter colaborativo de la obra, “esto ha sido una colaboración con el municipio. En este lugar, una de las cosas que más nos requerían eran estos vestuarios, porque aquí hay mucha actividad deportiva, el intendente nos pidió si podíamos colaborar, y encantado, esto es para la gente, esto es el Estado. En este caso, también estamos colaborando con el Polideportivo, ya llevamos más de 45 obras de este tipo en toda la provincia”.

Y agregó, “entendemos que esa es la función del Estado, colaborar y aportar a la gente, así que contento, y solamente pedir a la gente que lo cuide, porque es un esfuerzo de todos”.

A su turno, el secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, resaltó el valor comunitario de estas mejoras, “muy contento cuando se generan estas acciones conjuntas, estas alianzas que a veces no son para nada fáciles entre vecinos, municipio, provincia, y que generan estas obras que revalorizan un hermoso barrio, que tiene mucho espacio verde, muchas plazas, pero que también necesita un lugar adecuado y controlado para los niños y adolescentes, y también para los adultos mayores que nos están, en estos momentos, deleitando con sus danzas, actividades y talleres, así que muy agradecidos al Ministerio de Infraestructura y sabiendo que hay más por venir”.

Finalmente, la diputada Malena Amerise puso en valor el sentido de pertenencia que generan estos espacios, “creo que es un día para celebrar esta articulación entre el municipio, el gobierno y la comunidad, los espacios polideportivos, que son lugares de encuentro para la comunidad, para las diferentes infancias, adolescencias, juventudes, adultos mayores, habla justamente de un sentido de pertenencia. Y ese sentido de pertenencia se construye en el día a día, en la actividad y en seguir restaurando estos espacios porque es la forma en que crece la ciudadanía”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/WLATXcfscL0